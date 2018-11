CHP’li kadınlar 24 Kasım Kadına Yönelik Şiddet Mücadele etkinliğinde

CHP Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünlü ve partili kadınlar parti binası önünde basın açıklaması yaptı.

Bir dakikalık oturma eylemi yapan ve ağızlarını siyah bantlarla bağlayan kadınlar, toplumda kadına yönelik gerçekleştirilen şiddete dikkat çekti. Basın açıklamasını CHP Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünlü yaparak, geleceğimize ve hayatımıza sahip çıkmak için bir arada olduklarını söyledi.

Fatma Ünlü, “Şiddetsiz bir medeniyet hayal ediyoruz. Geçen 25 Kasım’dan bu yana bu topraklarda kadına yönelik şiddet yine artarak devam etti. Kadınlar her gün şiddete, tacize ya da tecavüze uğruyor. Şiddet o kadar artı ki artık medyada sıradan vaka gibi yer buluyor. Her sosyal kültürel çevreden ünlü ya da ünsüz toplumun her kesimine kadına yönelik şiddette tanıklık ediyoruz.

2018’in ilk 9 ayında 183 kadın ve 10 çocuk öldürüldü. 50 Kadına tecavüz edildi. 162 kadın tacize uğradı. 375 kadına zorla seks içeriği yaptırıldı. 279 kız çocuğu cinsel istismara maruz kaldı. 316 kadın yaralandı. Bunlar sadece medyaya yansıyanlar. Tacizler evde, sokakta, belediye otobüsünde yaşandı. Yani kadınlar hiçbir yerde güvende değil. Kadınların büyük bir bölümü kocaları veya sevgilileri tarafından öldürüldü. Dile getirmekten daha utanç duyduğumuz bu olayların hepsi bu yıl bizim ülkemizde yaşındı. 2018’de de erkek sevgisi kadını öldürdü” dedi.

Ünlü, özellikle kadına yönelik şiddet suçu işleyen kişilerin hukuk önünde ağır cezalar alması gerektiğini dile getirerek, kadına yönelik şiddet ile ilgili eğitimin önemine işaret etti.

Kadınların bu etkinliğine CHP İl başkanı Deniz Çakmak’ta katılarak destek verdi

İHA