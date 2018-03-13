Çiftlik Bank nedir? Çiftlik Bank battı mı? İşte merak edilenler…

Geçtiğimiz aylarda gündemde sık sık konuşulan Çiftlik Bank hakkında yetkililer birçok uyarı yapmıştı. Yüksek oranlarda kâr vaadeden Çiftlik Bank'ın ne olduğu merak edilirken son gelen bilgilere göre Çiftlik Bank battı... Çiftlik Bank hakkında merak edilen detaylar haberimizde...

Birçok kez saadet zinciri iddialarıyla gündeme gelen Çiftlik Bank’ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Çiftlik Bank’ın merkezinin boşaltılmasının ardından Çiftlik Bank tesisleri mağdurlar tarafından basıldı. Sistemde çok fazla mağdurun ciddi oranda parası bulunuyor, mağdurlar arasında Çiftlik Bank’a olan tepki büyüyor. Yeni nesil saadet zinciri olduğu iddialarıyla gündeme gelen Çiftlinkbank’ta sistem nasıl işliyor? Gelir modeli nedir? İşte detaylar…

ÇİFTLİK BANK NEDİR?

Habertürk Gazetesi yazarı Gökhan Şen geçtiğimiz günlerde yazısında Çiftlik Bank’ı şu şekilde anlattı; Firmanın 1 yılda yapılan yatırımın 2.2 katının geri alındığının şirket tarafından söylendiğini belirterek, şirketin ‘saadet zinciri' benzeri bir yapıya bürünebileceğine dikkat çekti. Çiftlik Bank bir uygulama. Sitesindeki bilgilere göre siz bu oyundan inek, keçi, tavuk alıyor ve bunları beslemek için yem elde edip o yemleri deponuzda saklıyorsunuz. Sonra yatırdığınızın en az 2.2 katını 1 yılda kazanıyorsunuz. Bu sırada da sizden gelen paralar ile bu şirket gerçek yatırım yapıyor. Çiftlik, tesis, büyük baş hayvan. Üstelik biriken paralarınız ile bu firmanın çeşitli bayilerinden, yine kendi çiftliklerinden gelen peynir, sucuk gibi ürünleri satın alabiliyorsunuz. Bununla da bitmiyor, başlarda uygulanan ancak sonradan ara verilen sisteme göre arkadaşlarınızı getirdikçe fazladan para da kazanıyorsunuz.

ÇİFTLİK BANK’TA ÖDEMELER DURDU MAĞDURLAR TESİSLERİ BASTI

Uzun zamandır gündemde olan ve hafta sonu merkez binasını boşaltan Çiftlik Bank’ın alacaklıları, Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan tesisleri kamyonlarla bastı. Alacaklılar, dolandırıldıklarını söyleyerek, tesiste bulunan hayvanları kamyonlara yüklemek istedi.

Türkiye genelinde 500 bine yakın kişinin üye olduğu, yüksek kar ortaklığı vaadiyle çiftçilerden hayvan alan Çiftlik Bank, bir süredir üyelere ödeme yapmıyordu. Aylardır gündemde olan ve hakkında bir dizi suç duyurusu bulunan Çiftlik Bank'a yatırım amaçlı hayvan satan İnegöllü 200’e yakın çiftçi, Çiftlik Bank'ın Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Sunpurpaşa Mahallesi'ndeki tesislerini kamyonlarla basarak hayvanlarını geri almak istedi.