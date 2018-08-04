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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Newsweek’e tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: 24 Haziran seçimleri geçtiğine göre Newsweek şimdi de Türkiye'de yeni bir darbe girişimi çağrısı mı yapıyor?

android-time 12:51 4 Ağustos 2018
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Newsweek’e tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: 24 Haziran seçimleri geçtiğine göre Newsweek şimdi de Türkiye'de yeni bir darbe girişimi çağrısı mı yapıyor?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD menşeli  yayın organı Newsweek dergisinde çıkan bir makalenin, Türkiye konusundaki en kötü yazılardan biri olduğunu belirtti.

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Kalın, Twitter hesabında, Newsweek’de yayınlanan, “PKK ve FETÖ terör örgütleri propagandasının, gerçekler ve ideolojik paranoya olarak analiz edilerek sunulduğu” makalenin, Türkiye hakkında en kötü yazılardan biri olduğu paylaşımını yaptı.

İbrahim Kalın, paylaşımında “24 Haziran seçimleri geçtiğine göre Newsweek şimdi de Türkiye’de yeni bir darbe girişimi çağrısı mı yapıyor?” ifadesini kullandı.

Son güncelleme: android-time 12:5504.08.2018
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