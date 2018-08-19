Dijital keyif bakanlığı karıştırdı

Sayıştay 2014 yılında bir bakanlığın bakan, müsteşar ve danışman odalarına Digitürk keyif (spor, belgesel, müzik) paketleri aboneliği yapıldığını belirledi. 2018’de ise, abonelik bedellerinin kurum bütçesinden ödenmesinin yasal dayanağı olmadığını ve oluşan zararın bakan, müşteşar ve danışmanlardan zincirleme tahsilini istedi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin konuyu TBMM’ye getirerek verdiği önerge ile ‘’Bu Bakanlık hangisidir? Görevliler hakkında idari bir soruşturma başlatılmış mıdır? Bakan, müsteşar ve danışman odalarına Digitürk keyif paketleri aboneliği ücretleri için kurum bütçesinden ödenen tutar ne kadardır?’’ diye sordu.

OY ÇOKLUĞUYLA “KAMU ZARARI”

Sayıştay 4. Dairesi Başkanlığı'nın 2014 yılında yaptığı incelemelerde, bir bakanlığın bakan, müsteşar ve danışman odalarına Digitürk keyif (spor, belgesel, müzik) paketleri aboneliği yaptırdığını tespit etti. Bakanlığı denetleyen raportörün ileri sürdüğü deliller doğrultusunda başlayan dava süreci, 2018 yılında karara bağlandı ve Temyiz Kurulu'nun aldığı “kamu zararı yoktur” kararına rağmen düzenlenen ek rapor bilgileri ışığında kamu zararı olduğuna oyçokluğuyla karar verildi.

TAHSİL EDİLSİN

Bakan ve müsteşar makam odaları ile danışman odalarına ait Digitürk ‘keyif' paketleri (sporsever, belgesel, çocuk, müzik ve eğlence, haber ve dünya paketleri) ile ‘süper lig', ‘film', ‘şampiyonlar' paketlerine ilişkin abonelik bedellerinin kurum bütçesinden ödenmesinin yasal dayanağı olmadığını belirten Sayıştay, oluşan zararın bakan, müşteşar ve danışmanlardan ortaklaşa ve zincirleme olarak tahsil edilmesine karar verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin konuyu TBMM'ye taşıdı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın şu soruları yanıtlamasını istedi:

“Bu Bakanlık hangisidir? Görevliler hakkında idari bir soruşturma başlatılmış mıdır? Bakan, müsteşar ve danışman odalarına Digitürk keyif paketleri aboneliği ücretleri için kurum bütçesinden ödenen tutar ne kadardır? Bakan ve bürokratların verdikleri savunmada, keyif paketi satın alınmasının bakanlık görev ve yetkileri dahilinde olduğunu ileri sürmeleri, bakanlık görev yetkileri ve bunları belirleyen ilgili mevzuatlarla örtüşmekte midir? Kurumunuzca bu gibi keyfi harcamaları önlemek adına herhangi bir girişimde bulunulacak mıdır?”