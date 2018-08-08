‘Dolarlarınızı bozdurun’ çağrısına aracını devlete bağışlayarak destek verdi

Kayserili pazarcı Süleyman Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dolarlarınızı bozdurun' çağrısına iki aracından birini devlete bağışlayarak destek verdi.

Kayseri’nin Develi ilçesinde pazarcılık yapan ve Develi Pazarcılar Dernek Başkanı olan Süleyman Aydoğdu, “Başkanımızın, reisimizin ‘dolarınızı altınınızı bozdurun’ çağrısına dolar ve altınım olmadığından dolayı katkıda bulunamadım. Bundan dolayı çok üzüldüm” dedi.

Aydoğdu, “Sebzecilik yaptığım iki aracımdan birini devletime bağışlamaya karar verdim, aileme de sordum ailemde ‘millet canını verdi biz iki arabamızdan birini versek hiç kıymeti olmaz’ dedi ve 30 bin TL değerindeki aracımızı bağışlamaya karar verdik. Bizim arabamız, atımız, paramız olsa ne olur olmasa ne olur. Şu anda ülkemizdeki Suriyelileri görüyorsunuz onların da parası vardı, altını vardı ama şu anda ülkeleri yok. Herkes elini taşın altına koymalı” dedi.

Aydoğdu, “Çuvallar ile paraları, altınları olanlar sizlere sesleniyorum devletimize yardımcı olalım darbe halen yapılmakta ülkemize şu anda ekonomik bir darbe yapılıyor. Kamyonun bir tanesini çalışarak geriye alabilirim ama Devletimi geriye alamam” diye konuştu.

Pazarcılar Dernek Başkanı Süleyman Aydoğdu’nun eşi Hayriye Aydoğdu “Kocamla beraber kamyon muzun birini vatana feda ettik kamyon çalışılır tekrar kazanılır ve alınır ama vatan geriye alınmaz

Bütün millet canını veriyor biz bir kamyon vermişiz çok mu vatana feda olsun” ifadesinde bulundu.

İHA