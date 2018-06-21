Erdoğan kendisini eleştirenlere teessüf etti: 15 yıl önce fırın mı vardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir radyo programında vatandaşların sorunlarını dinledi ve bunlara yanıt verdi. "Bakın acaba 15 sene önce evlerde fırın bulabiliyor muyduk, buzdolabı bulabiliyor muyduk" diyen Erdoğan birçok konuda kendisine gelen eleştirilere 'bunların astı astarı yok' diye yanıt verdi.