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Erdoğan kendisini eleştirenlere teessüf etti: 15 yıl önce fırın mı vardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir radyo programında vatandaşların sorunlarını dinledi ve bunlara yanıt verdi. "Bakın acaba 15 sene önce evlerde fırın bulabiliyor muyduk, buzdolabı bulabiliyor muyduk" diyen Erdoğan birçok konuda kendisine gelen eleştirilere 'bunların astı astarı yok' diye yanıt verdi.

android-time 08:19 21 Haziran 2018
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Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir radyo programında vatandaşların sorunlarını dinledi ve bunlara yanıt verdi. "Bakın acaba 15 sene önce evlerde fırın bulabiliyor muyduk, buzdolabı bulabiliyor muyduk" diyen Erdoğan birçok konuda kendisine gelen eleştirilere 'bunların astı astarı yok' diye yanıt verdi.

“Mehmet’in Gezegeni Seçim Özel” programında Gezegen Mehmet’in sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı’na oy vereceklerini söylerek kendisini eleştiren seçmenlere ait ses kaydını dinledikten sonra, “Millet İttifakı diyenlere, maalesef üzülerek söylüyorum; söyledikleri şeyin aslı astarı yok. Bir defa ciddi manada bir inceleme yaparak bunları söylemiyorlar, bundan dolayı da kendilerine teessüf ediyorum. Bakın acaba 15 sene önce evlerde fırın bulabiliyor muyduk, buzdolabı bulabiliyor muyduk” yorumunda bulundu.

Son güncelleme: android-time 10:2721.06.2018
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