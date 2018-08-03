Erdoğan’ın 100 günlük eylem planı toplantısında ilginç diyalog

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 günlük eylem planını açıkladığı toplantıda ilginç bir diyalog yaşandı. Konuşması esnasında “Yastıklarınızın altındaki dövizleri çıkarın, altınlarınızı çıkarın” ifadelerini kullanan Erdoğan'a salondan bir kişi ‘Olanlar çıkarsın!’ diye seslendi. Bu sözler üzerine Erdoğan, “Ben de olanlara sesleniyorum zaten" diye cevap verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 günlük eylem planının ilk aşamasını açıkladı. Konuşması sırasında ekonomiye de değinen Erdoğan, vatandaşa yine dolar ve altın çağrısında bulundu. Erdoğan’ın çağrısı esnasında ilginç bir de diyalog yaşandı. Konuşması esnasında “Yastıklarınızın altındaki dövizleri çıkarın, altınlarınızı çıkarın” ifadesini kullanan Erdoğan’a, salondan bir kişi ‘Olanlar çıkarsın!' diye seslendi.

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“BEN DE ONLARA SESLENİYORUM”

Bu sözler üzerineyse Erdoğan, “Ben de olanlara sesleniyorum zaten. Böylece bu şekilde yerli ve milli duruşunuzu güçlendirin. İnsanlarımız ticaretten siyasete her alanda planını, programını, hesabını geleceğin büyük ve güçlü Türkiyesi üzerine yapıyor. Milletim ve geçtiğimiz 16 yılda bizler mahcup olmadık. İnşallah önümüzdeki beş yılda da mahcup olmayacağız” diye cevap verdi.