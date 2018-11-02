Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı bir televizyon programında, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kendisine iftira attığı ve hakaret teşkil eden sözler söylediği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Kılıçdaroğlu’nun söz konusu televizyon programındaki konuşmasından bölümlere yer verildi. İLGİLİ HABER CHP lideri Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbas etmekle, katillerin yurt dışına çıkmasına izin vermekle ve katilleri korumakla suçladığı belirtilen dilekçede, bu hususların tümünün gerçek dışı olduğu kaydedildi. Suç işleyen bir kişiye, araştırmadan, yakalanmadan, tutuklanmadan veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlamanın, Türk Ceza Kanunu’nun 283. maddesinde suç olarak düzenlendiği hatırlatılan dilekçede, Kılıçdaroğlu’nun, bu suçu işlediği isnadında bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı açıkça iftira attığı belirtildi. Dilekçede, Kılıçdaroğlu’nun, “iftira” ve “cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından cezalandırılması talep edildi. AA

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