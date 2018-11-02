Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu!

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Kılıçdaroğlu’nun söz konusu televizyon programındaki konuşmasından bölümlere yer verildi.
Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbas etmekle, katillerin yurt dışına çıkmasına izin vermekle ve katilleri korumakla suçladığı belirtilen dilekçede, bu hususların tümünün gerçek dışı olduğu kaydedildi.
Suç işleyen bir kişiye, araştırmadan, yakalanmadan, tutuklanmadan veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlamanın, Türk Ceza Kanunu’nun 283. maddesinde suç olarak düzenlendiği hatırlatılan dilekçede, Kılıçdaroğlu’nun, bu suçu işlediği isnadında bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı açıkça iftira attığı belirtildi.
Dilekçede, Kılıçdaroğlu’nun, “iftira” ve “cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından cezalandırılması talep edildi. AA
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