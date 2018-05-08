Erdoğan’ın sözleri sonrası sosyal medya yıkıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Grup toplantısında “Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” açıklamasını yaptı… Sosyal medya bu açıklamanın ardından yıkıldı. İşte Erdoğan’ın o sözlerinin ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlar…
Din istismarına T A M A M
Yolsuzluklara T A M A M
Tek adamlığa T A M A M
Yasaklara T A M A M
Ayrışmaya T A M A M
Hırsızlığa T A M A M
Cehalete T A M A M
Yalana T A M A M
Millet olarak #Tamam diyoruz, gereğini yapın artık
— ALPERMENT (@alperment) 8 Mayıs 2018
Her dilde tamam demeye hazırım!
Türkçe ; T A M A M
Türkçe ; tamam
İngilizce ; okey
Afrikaca ; voltooi
Almanca ; vollständig
Arnavutça ; i plotë
Azerice ; tamam
Çekçe ; kompletní
Danimarkaca ; komplet
Endonezyaca ; lengkap
— Meliss (@Unlovable33) 8 Mayıs 2018
Kürtler “T A M A M” diyor
Türkler “T A M A M” diyor
Sünniler “T A M A M” diyor
Aleviler “T A M A M” diyor
Solcular “T A M A M” diyor
Sağcılar “T A M A M” diyor
Dindarlar “T A M A M” diyor
Liberaller “T A M A M” diyor
Daha ne bekliyorsun,GİTSENE
— MUHALEFET PARTİSİ (@Halk_Muhalefeti) 8 Mayıs 2018
T A M A M reyiz
Dolar 4.30 u geçti
Istikrar dedin dolardaki istikrar hiçbirşeyde yok hamdolsun
— 15 TEMMUZ DEMOKRASİ GAZİSİ Sevil İnce #İYİ (@sevilince1982) 8 Mayıs 2018
325 bin tweet olmuş. Gitmesi için kaç T A M A M daha gerekiyor? Sen yeter ki gitmek iste. Biz 3 milyonda yaparız.
— Berkoviç (@Serakh333) 8 Mayıs 2018
Tamda
Can Bonomo Tas T A M A M
çalıyordu..
— Miamou (@kendinemaglup) 8 Mayıs 2018
Vallahi de #tamam billahi de #tamam
— viabirmelek (@viragezi) 8 Mayıs 2018
Meşazını aldım reis ben de #tamam diyorum..
— Ertan Yılmaz (@ertanmorpacomt1) 8 Mayıs 2018
beyler tuzak bu tuzak yarın vatan haini ilan edilicez :) #tamam
— akamancar (@akamancar) 8 Mayıs 2018
Reis çağrını görüyorum ve laik, demokratik, Özgür bir Türkiye için #Tamam diyorum
— silverman (@silvermann19) 8 Mayıs 2018
Sordun söyledik #tamam
— Atakızı Gülşah Özeren (@ozeren18311) 8 Mayıs 2018
#TAMAM
zaten başka seçeneğin yok
Yasalar be diyorsa o
— ZEUS’UN ELÇİSİ (@cqdetah) 8 Mayıs 2018