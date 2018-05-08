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Erdoğan’ın sözleri sonrası sosyal medya yıkıldı

Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından sosyal medya yıkıldı. TAMAM mesajları Twitter'da dünya gündemi ve Türkiye gündeminde en çok konuşulan (trend topic) konu oldu. Konuyla ilgili Twitter'da kısa sürede yaklaşık 4 yüz bin tweet atıldı.

android-time 15:38 8 Mayıs 2018
Haberler Gündem
Erdoğan’ın sözleri sonrası sosyal medya yıkıldı
Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından sosyal medya yıkıldı. TAMAM mesajları Twitter'da dünya gündemi ve Türkiye gündeminde en çok konuşulan (trend topic) konu oldu. Konuyla ilgili Twitter'da kısa sürede yaklaşık 4 yüz bin tweet atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Grup toplantısında “Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” açıklamasını yaptı… Sosyal medya bu açıklamanın ardından yıkıldı. İşte Erdoğan’ın o sözlerinin ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlar…

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Son güncelleme: android-time 17:3608.05.2018
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