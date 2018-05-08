Erdoğan’ın sözleri sonrası sosyal medya yıkıldı

Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından sosyal medya yıkıldı. TAMAM mesajları Twitter'da dünya gündemi ve Türkiye gündeminde en çok konuşulan (trend topic) konu oldu. Konuyla ilgili Twitter'da kısa sürede yaklaşık 4 yüz bin tweet atıldı.