Eşini öldürüp intihar etti! Kan donduran anlar otobüs kamerasına yansıdı

Çanakkale'de hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi boşanma arifesinde olduğu karısını başından kurşunla vurarak öldürdü. Daha sonra kendi kafasına da sıkan eş olay yerinde can verdi. S.Ş.’nin başından kurşunla vurularak, öldürülme anları halk otobüsü kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saatlerinde Esenler Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Çanakkale Devlet Hastanesinde ebe olarak çalışan S.Ş. (30), şiddetli geçimsizlik nedeniyle yaklaşık 1 yıl önce eşi F.Ş.’den (31) boşanmak üzere mahkemeye başvurdu. Mahkeme F.Ş.’ye evden uzaklaştırma kararı verirken, S.Ş. ise adresini değiştirerek başka bir yere taşındı. Adapazarı’nda kasap olarak çalışmaya başlayan F.Ş., dün akşam saatlerinde Çanakkale’ye geldi. Burada araç temin eden F.Ş., eşinin adresini bularak, evinin etrafında beklemeye başladı. Sabah işe gitmek üzere evden çıkan S.Ş.’nin yanına giden F.Ş., bir süre konuştu. Yaşanan tartışma üzerine F.Ş., yanında getirdiği tabancayla ayrı yaşadığı eşi S.Ş.’yi başından vurdu. Daha sonra aynı silahla intihar etti.

İLGİLİ HABER Durakta servis bekleyen eşini öldürüp intihar etti

İKİ ÇOCUKLARI VARDIMahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme polisleri güvenlik şeridi çekip cinayetle ilgili çalışma yaptı. Bu sırada olayın yaşandığı noktanın karşısındaki bir okulun öğrencileri, polislerin incelemesini meraklı gözlerle takip etti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. Hayatlarını kaybeden çiftin 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

S.Ş.'nin başından kurşunla vurularak, öldürülme anları halk otobüsü kameralarına yansıdı. Görüntülerde vurularak ölen S.Ş'nin ‘Yardım edin elinde silah var’, ‘Yardım edin' ve ‘İmdat' diye bağırmasının ardından kurşun sesleri yer alıyor.

İHA