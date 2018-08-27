Bakan, ‘PKK terör örgütü değildir’ diyenleri bulsun

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak MYK'nın ardından açıklamalarda bulundu. Öztrak, Bakan Soylu 'nun Cumartesi Anneleri ile ilgili açıklamasına değinerek "Bakan, terör örgütü mü görmek istiyor. O zaman, 'Öcalan bölgenin durumunu daha iyi anlıyor', 'PKK terör örgütü değildir' diyenleri bulsun" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak MYK’da Ekonomik krizden Cumartesi annelerine yapılan müdahaleye kadar bir çok konunun masaya yatırıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Malazgirt konuşmasında bahsettiği Ahlat’a Saray yapma kararına ilişkin “Dün Ahlat’a Saray yapma kararı aldılar. Bu kadar paranız vardı neden emeklilerin aylıklarını zamanında yatırmadınız?” dedi.

Öztrak, İçişleri Bakan Süleyman Soylu’nun ‘İzin vermedik çünkü artık bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik. Anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık?’ sözlerine de yanıt verdi. Öztrak, “Bakan, terör örgütü mü görmek istiyor. O zaman ‘Öcalan bölgenin durumunu daha iyi anlıyor’, ‘PKK terör örgütü değildir’ diyenleri bulsun” dedi

Parti içindeki kurultay tartışmalarının MYK gündeminde olmadığını ifade eden CHP Sözcüsü yerel seçimlerde HDP ile ittifaka ilişkin bir soruya ise, “Şuan da biz kiminle neyi nasıl kazanacağımıza bakıyoruz bu konular gündemimizde yok. yerel seçimlerde bir tek hedefimiz var en iyiyi bulmak ve en iyi belediye başkanını çıkarmak” diye yanıt verdi

Öztrak MHP’nin af önerisine ilişkin ise, “Henüz ortada somut bir şey yok. Bunun olması için iktidarın görüşlerini açıklaması gerekiyor. Af konusu çok önemli ve son derece dikkatli izlenilmesi gerekiyor” dedi.