Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 24 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

android-time 08:35 17 Ekim 2018
Haberler Gündem
Yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 24 yaralı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarına Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Mehmet Bet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kayseri’den Kahramanmaraş’a gelen Çetiner Çetin (34) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsü, bir anda yoldan çıkarak, devrildi.

Kazada 7 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Kahramanmaraş’taki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

otobus-kaza-foto-dha

Kahramanmaraş’ta meydana gelen otobüs kazasında 7 kişi öldü 24 kişi de yaralandı. Foto: DHA

 

 

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 09:0117.10.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar