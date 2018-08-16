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Gaziantep’te yangın faciası: 2 ölü

Gaziantep'te terlik ve ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında, uyurken soludukları dumandan zehirlenen Suriyeli 2 işçi yaşamını yitirdi.

Hanifi KILIÇ
android-time 17:38 16 Ağustos 2018
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Gaziantep’te yangın faciası: 2 ölü
Gaziantep'te terlik ve ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında, uyurken soludukları dumandan zehirlenen Suriyeli 2 işçi yaşamını yitirdi.

Küsget Sanayi Sitesi’nde bulunan Suriyeli Muhammet Ahneen'e ait 3 katlı terlik ve ayakkabı imalathanesinin 1’inci katında gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Plastik malzemelerin tutuşması nedeniyle yangın büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı.

Hamza Nasır

Hamza Nasır

İmalathane kullanılamaz hale gelirken İtfaiye ekipleri, içeride uyuyan Suriye uyruklu işçiler Hamza Nasır (18) ve Mahmut Maruf’un (16) soludukları dumandan zehirlenip yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mahmut Maraf

Mahmut Maraf

Suriyeli işçilerin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son güncelleme: android-time 17:4016.08.2018
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