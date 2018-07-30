Gökçek’in adı parklardan da silindi

Metal yorgunluğu gerekçesiyle 9 ay önce görevden alınan Gökçek’in parklara attığı imzası beyaz şeritlerle kapatıldı.

9 ay önce görevden el çektirilen Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'in izleri kentten tek tek siliniyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, selefi Gökçek'in ismini parklardan sildirdi. Ankara'nın tarihi ünlü parklarındaki levhalarda yer alan “İ. Melih Gökçek” ifadesi kaldırıldı.

ÜZERİ KAPATILDI…

Eski Başkan Melih Gökçek, kendisinin eseri olmadığı halde Başkentin ünlü parklarına, park adıyla birlikte adını da yazdırdığı lehvalar taktırmıştı. Güven Park, Kurtuluş Parkı gibi Başkent'in simgesi olan tarihi parklardaki levhalarda bulunan Gökçek'in adı silindi. İsmin olduğu yere beyaz levha geçirildi. Tuna, kendi adını ise levhalara yazdırmadı.

Mustafa Tuna'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından, Ankara'nın farklı noktalarında Melih Gökçek döneminde yapılmış bazı materyalleri kaldırdı. Bunlar arasında belediye önündeki fıskiye, Atatürk Orman Çiftliği Kavşağı'na yerleştirilen dev dinozor maketi , 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bulunan ışıklı lale heykeli bulunuyor.