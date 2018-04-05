Gündeme oturan medya satışında imzalar atıldı

Doğan Medya'nın satışında resmi imzalar atıldı ve Doğan Medya artık Demirören Grubu'na geçmiş oldu. Ünlü iş adamı Aydın Doğan'ın ve ailesinin sahibi olduğu, Türkiye'nin en büyük medya grubu olan Doğan Medya Grubu, Erdoğan Demirören'in yönetiminde olan Demirören Medya Grubu'na resmi olarak satıldı.

Devir işleminin gerçekleştirildiği, Doğan Holding’in Üsküdar Altunizade’deki yönetim binasında akşam saatlerinde her iki şirketin yetkilileri hazır bulundu. İmzaların atıldığı toplantıya Doğan Medya Grubu adına Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ile Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ ve avukatları katılırken, Demirören Holding adınaysa Yıldırım Demirören, Meltem Demirören ve avukatları katıldı. İLGİLİ HABER Aydın Doğan'dan veda mesajı! BÜTÜN MEDYA ŞİRKETLERİ SATILDI Atılan imzalarla birlikte Doğan Medya Grubu şirketlerinden Posta, Fanatik, DHA, Doğan TV, Kanal D, CNN Türk, Hürriyet, YAYSAT ve D Smart artık Demirören Medya Grubu’na geçmiş oldu. Doğan Grubu bu satış kaşılığında Demirören Holding’den, yaklaşık 890 milyon dolar ödeme alacak. İLGİLİ HABER Son dakika... Sürpriz satıştan sonra Hürriyet'ten ilk ayrılık AYDIN DOĞAN VEDA EDİYOR Edinilen bilgilere göre, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ile birlikte Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ yarın saat 10.30’da Trump Towers’ta bulunan Posta Gazetesi ve Doğan Burda Dergi Grubu’na, ardından da saat 11.30’da Hürriyet Dünyası ve Doğan TV’ye gelerek çalışanlarla veda edecek.