Haberi ‘suç’ saydılar

Rıza Zarrab'ın dönemin yetkilileriyle kurduğu ilişkiyi anlatan bu haberin, “Hükümeti sorgulanır hale getirmek için” yapıldığı öne sürüldü.
OYSA KÖŞE YAZISI BİLE OLDU
Aynı haberi onlarca internet sitesi, SÖZCÜ'den bir gün önce yayınladı. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, köşesinde yorumladı. Milliyet, aşağıdaki başlıkla aktardı.
Savcı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP grubunda açıkladığı bu haberin, SÖZCÜ ve Zaman'da yayımlandığını iddia etti.
MECLİS TV CANLI YAYINLADI
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını yazılı, görsel ve dijital tüm medya kullandı. Cumhuriyet, SÖZCÜ gibi 9 sütuna manşet yaptı.
Posta, “3-5 kuruşum var, 1 trilyon civarı” başlığını attı.
Vatan ise okurlarına, “3-5 kuruş 1 trilyon oldu” diye duyurdu.
FETÖ'cü firarı savcı Zekeriya Öz'ün yaptığı ve tüm ajansların haberleştirerek abonelerine geçtiği bu haber suç gibi gösterildi.
YANLI-YANSIZ TÜM MEDYA YAZDI
Zekeriya Öz'ün o dönem üstlendiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı sıfatıyla yaptığı bu açıklamayı televizyonlar “Son dakika” diye yayınlarını kesip canlı aktardı. İktidar yanlısı olsun olmasın tüm gazetelere haber oldu. Akşam, Vatan, Posta ve Milliyet, 1. sayfalarından aktardı.
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