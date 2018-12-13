Haberi ‘suç’ saydılar

SÖZCÜ iddianamesinde, bazı manşetlerimiz dolayısıyla ‘suç’ işlediğimiz iddia edildi. Oysa aynı haberler, tüm yazılı ve görsel medyada SÖZCÜ ile aynı gün yayınlandı. İşte o örnekler:

İddianame sayfa 17…

Rıza Zarrab'ın dönemin yetkilileriyle kurduğu ilişkiyi anlatan bu haberin, “Hükümeti sorgulanır hale getirmek için” yapıldığı öne sürüldü.

OYSA KÖŞE YAZISI BİLE OLDU

Aynı haberi onlarca internet sitesi, SÖZCÜ'den bir gün önce yayınladı. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, köşesinde yorumladı. Milliyet, aşağıdaki başlıkla aktardı.

İddianame sayfa 29…

Savcı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP grubunda açıkladığı bu haberin, SÖZCÜ ve Zaman'da yayımlandığını iddia etti.

MECLİS TV CANLI YAYINLADI

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını yazılı, görsel ve dijital tüm medya kullandı. Cumhuriyet, SÖZCÜ gibi 9 sütuna manşet yaptı.

Posta, “3-5 kuruşum var, 1 trilyon civarı” başlığını attı.

Vatan ise okurlarına, “3-5 kuruş 1 trilyon oldu” diye duyurdu.

İddianame sayfa 39…

FETÖ'cü firarı savcı Zekeriya Öz'ün yaptığı ve tüm ajansların haberleştirerek abonelerine geçtiği bu haber suç gibi gösterildi.

YANLI-YANSIZ TÜM MEDYA YAZDI

Zekeriya Öz'ün o dönem üstlendiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı sıfatıyla yaptığı bu açıklamayı televizyonlar “Son dakika” diye yayınlarını kesip canlı aktardı. İktidar yanlısı olsun olmasın tüm gazetelere haber oldu. Akşam, Vatan, Posta ve Milliyet, 1. sayfalarından aktardı.