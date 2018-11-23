Halk Arenası Karşıyaka’da!

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’la ‘Halk Arenası’ bu hafta da gündeme damgasını vuracak. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen reyting rekortmeni programın bu akşamki konukları, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Medya ve İletişim Uzmanı Sedef Kabaş ve Av. Murat Ergün!..

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Halk Arenası' bu akşam İzmir Karşıkaya'daki Suat Taşer Sahnesi'nden sevenleriyle buluşuyor. Programa, küresel emperyalizme karşı en sert milli söylemleri dile getiren CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Türkiye’de özlenen birlik ve bütünlüğün yeniden sağlanabilmesi için düşünce ve basın özgürlüğü ile hukukun üstünlüğüne yönelik baskıların kalkması gerektiğini her fırsatta açıklayan Medya ve İletişim Uzmanı Sedef Kabaş ve halkın avukatı Av. Murat Ergün konuk oluyor. Halk Arenası sevenleri, Karşıkaya'daki Suat Taşer Sahnesi’ni yine hıncahınç doldurmuş durumda. İŞTE HALK ARENASI’NDAN EN GÜZEL KARELER… FOTOĞRAFLAR: ATİLLA KÖPRÜLÜOĞLU- HALK ARENASI YAYIN DANIŞMANI