Hastanede polis dayağı!

Yer, İzmir Dikili Devlet Hastanesi acil servisi... Polis ekip otosu ile getirilen elleri kelepçeli bir kişiye şiddet uyguluyor. Acil servisin içinde ve bahçesinde devam eden dayak dakikalarca devam ediyor... İşte dehşet dolu anlar...

Dikili Devlet Hastanesi kamera kayıtlarına göre olay 30 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşti. İddiaya göre akşam saat 21.00 sıralarında hastaneye ekip otosuyla getirilen elleri kelepçeli bir kişi polis tarafından darp edildi. Hastanenin güvenlik kameraları da dehşet dolu anları kaydetti.

51 YUMRUK, 18 TEKME, 1 TOKAT…

İddiaya göre kameraların görüş açısının dışında da dayak devam etti. Görüntülerde; üniformalı polisler ile sivil kişilerin, elleri arkadan kelepçeli şahsa, toplamda 51 yumruk, 18 tekme ve 1 tokat attığı görülüyor.

YETKİLİLER NE DİYOR?

Dehşet görüntüler Sözcü WhatsApp İhbar Hattı’na geldi. Konuyla ilgili Dikili Emniyet Müdürlüğü ve Dikili Devlet Hastanesi Başhekimliğini aradık. Dikili Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili bilgi vermedi. Hastane yönetimi de görüntüler ve iddialarla ilgili açıklama yapmadı.