Hesap ödeme kavgası yüzünden öldürüp gömdüler

Adana'da tabancayla vurulduktan sonra cesedi portakal bahçesinde gömülü halde bulunan şahsın barda hesap yüzünden tartışıp darp ettiği kişinin kardeşi ve onun arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, 31 Ağustos’ta merkez Seyhan ilçesi, Mıdık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Necdet Geçgel, sabah saatlerinde portakal ağaçlarını sulamak için bahçesine gitti. Geçgel bahçede traktör ile ark yapmaya başladı. Bu sırada bir portakal ağacının dibinde ayak görünce hemen polise haber verdi. Sadece ayakları görünen ceset, Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çıkarıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Polis şahsın Ünal Gülbahar (44) isminde bir kişi olduğunu belirledi.

24 SAATTE ÇÖZÜLDÜ

Polis cinayeti çözmek için deneyimli dedektiflerden oluşan özel ekip kurdu. Özel ekip önce portakal bahçesinde geniş çaplı araştırma yaptı. Araştırmada portakal bahçesinin değişik yerlerinde kan lekelerine rastlandığından Gülbahar’ın başka bir yerde öldürülüp bahçeye getirilerek gömüldüğünü tespit etti. Polis araştırmayı daha da derinleştirdiğinde Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’nde terk edilmiş halde bir otomobil buldu. Polis bu otomobilin cinayetle bağlantılı olabileceğini düşünerek yaptığı çalışmada otomobilde kan lekelerine rastladı. Kan lekelerinden alınan örnekte kanın Gülbahar’a ait olduğu saptandı. Polis bu olayın ardından otomobili kimlerin kullandığını tespit etmeye çalıştı.

HESAP YÜZÜNDEN KAVGA

Bu arada polis, Gülbahar’ın ölmeden önce 24 saat içinde ne yaptığını da araştırmaya başladı. Yapılan araştırmada Gülbahar’ın arkadaşı Hüseyin Ay (32) ile birlikte bir bara gittiği burada hesap fazla geldiği için hesabı ödeme konusunda arkadaşı ile tartıştığı ve onu darp ettiğini belirledi. Polis ayrıca otomobili de Hüseyin Ay’ın kardeşi Erhan Ay (26) ile onun arkadaşı Burhan Ünlü’nün (28) kullandığını tespit etti.

Polis barda çıkan kavgayla ilgili yaptığı araştırmada Hüseyin Ay ile Gülbahar’ın eğlendikten sonra kalkmak üzereyken hesabın çok yüksek geldiğini, bu nedenle Gülbahar ile Ay hesabı kimin ödeyeceği ve neden bu bara geldikleri konusunda tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ay, Gülbahar tarafından darp edildi. Bunun üzerine Ay da kardeşi Erhan Ay’ın yanına giderek arkadaşı Gülbahar’ın kendisini darp ettiğini söyledi. Erhan Ay da arkadaşı Burhan Ünlü’yü yanına alarak Gülbahar’ı bulup tabanca zoruyla otomobile bindirdi. Daha sonra otomobilde darp edip Gültepe Mahallesi civarında kafasına bir el sıkarak öldürdü. Ardından da otomobil ile portakal bahçesine gelip burada Ünlü ile birlikte Gülbahar’ın cesedini gömdü. Otomobili ve tabancayı da yine Gültepe Mahallesi’nde bir adrese bırakıp kaçtı. İki zanlı Adana’dan da Kocaeli’de bir dağ evine giderek saklandı. Oluşturulan özel ekip bu olayı 24 saat içinde belirleyerek Kocaeli’de yaptığı operasyonda zanlıları yakaladı. Zanlılar Adana polisi tarafından Adana’ya getirilerek burada sorguya alındı. Polis şimdi cinayetin detaylarını ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Bu arada, Erhan Ay’ın 7, Burhan Ünlü’nün ise 11 suç kaydının olduğu öğrenildi.

AA