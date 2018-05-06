İçişleri Bakanı Soylu’dan mülteci açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçen mülteci sayısının günlük 8 bin 500'den 61'e düştüğünü belirterek, "Biz size iyilik yapıyoruz. Yaptığımız iyiliğin farkında olun" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya’nın Akyazı ilçesi Balballı Mahallesi’nde Abhaz gençlerinin 14 yıl önce ateşli silah ve alkolü yasaklayan büyüklerine teşekkür etmek için düzenlediği ‘Abhaz Şurası’ etkinliklerine katıldı.Mahalle merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, AKP Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

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“BİZ SİZE İYİLİK YAPIYORUZ”

Bakan Soylu, yaptığı konuşmada Yunanistan üzerinden Avrupa’ya geçen mülteci sayısının günlük ortalama 8 bin 500’den 61’e düştüğünü belirterek, “İsterseniz açalım kapıları, Yunanistan üzerinden bakın günde 8 bin 500 Suriyeli kardeşimiz Yunanistan’ı geçiyor oradan Avrupa’yı geçiyordu. Bugün bu sayı 61, günde ortalama 61’dir. Biz size iyilik yapıyoruz. Yaptığımız iyiliğin farkında olun. Dünyanın hangi noktasına giderseniz gidelim bu ülkenin bayrağını görmedim daha, bu millet gösteriyor, bu aziz millet gösteriyor. Hayatımın hangi noktasında olursa olsun, çocukluğumdan beri inandığım bir şey vardır. Hacı Bayram-ı Veli’ye ihtiyacı vardır” dedi. DHA