İlk Atatürk anıtı 92 yaşında

Bugün 92. yaşını kutlayan İstanbul Sarayburnu’ndaki dünyanın ilk Atatürk anıtı 2004 yılından beri metal perdelerle çevriliydi. Gelen tepkilerden sonra belediye bu ayıbı sonlandırmak için çalışmalara başladı. Perdeler kaldırıldı ancak heykel ve çevresi hala bakımsız halde. Heykeli çevreleyen duvar kırıklar, kaide ve heykel ise kir, pas içinde.

İstanbul Sarayburnu’nda bulunan 3 Ekim 1926’da Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılan ilk Atatürk anıtı 2004 yılından beri metal perdelerle çevriliydi. Gelen tepkilerden sonra belediye bu ayıbı sonlandırmak için çalışmalara başladı.

2004’te temeli atılan Marmaray Projesi ile birlikte Sarayburnu’nda platformda çalışacak işçiler için yatakhaneler yapılmış, malzemeler depolanmış ve vinçler kurulmuştu. Marmaray projesinin 29 Ekim 2013’te tamamlanmasına ve hizmete girmesine rağmen Atatürk anıtının çevresi hâlâ metal perdelerle kapalıydı.

Atatürk heykelinin içler acısı hali karşısında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) harekete geçmişti. Girişimlerin ardından heykelin önündeki perdeler kaldırıldı. Ancak heykel ve etrafının halen bakımsız olduğu gözlendi. Heykeli çevreleyen duvar kırıklar, kaide ve heykel ise kir, pas içinde.

KRIPPEL YAPTI, 92 YIL ÖNCE BUGÜN DİKİLDİ

1883 yılında doğan ve 1945 yılında yaşamını yitiren Heinrich Krippel Türkiye'de gerçekleştirdiği anıt heykeller ile tanınıyor. I. Dünya Savaşı'na topçu subayı olarak katılan ve 1925 yılında Atatürk anıtları yaptırılmak amacı ile Türk Hükümeti'nin davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Krippel, 1938'e kadar 13 yıl Türkiye'de kalarak Atatürk heykelleri gerçekleştirdi. Atatürk sanatçıyı köşkte misafir ederek hazırlayacağı tüm heykeller için kendisine poz vermişti. Krippel bu heykel ve anıtların ön çalışmaları ve taslaklarını Türkiye'de hazırladı. Bu taslaklardan tasarlanarak hazırlanan heykel kalıpları sanatçının Viyana'daki atölyesinde üretildi ve Viyana Birleşik Maden işletmelerinde bronza döküldü. Bu heykeller daha sonra parçalar halinde Türkiye'ye getirildi ve yerlerinde monte edildi. Sarayburnu Atatürk Anıtı 3 Ekim 1926, Konya Atatürk Anıtı 29 Ekim 1926, Ankara Zafer Anıtı 24 Kasım 1927, Samsun'daki Onur Anıtı 15 Ocak 1931, Afyonkarahisar'daki ünlü Büyük Utku Anıtı 24 Mart 1936, Ankara Sümerbank içindeki Oturan Atatürk Anıtı 1938, bilinen ünlü eserleri.