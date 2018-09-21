İmam camide Suriyeli kadınla basıldı | Son dakika haberleri

Salihli'nin Kurtuluş Mahallesi'nde imamlık yapan Eyüp Ö. öğle namazını kıldırdıktan ve cemaatin dağılmasından sonra Suriyeli bir kadını camiye aldı. Durumu fark eden cemaatten birkaç kişi hemen polis çağırdı. Manisa Manşet gazetesinden Tunay Aktaş’ın haberine göre; Caminin etrafında kalabalığın toplanmasının ardından 5 araç ve 3 motosikletli polis ekibi camiye ulaştı. Camiyi kilitleyen imam 40 dakika boyunca polislere kapıyı açmadı.
Polis ısrarları sonucu kapıyı Suriyeli kadın açtı, ardından ise imam Eyüp Ö. çıktı. Suriyeli kadın 'Temizlik yapıyorduk, çok yorulmuşuz' derken, imamın endişeli hali gözlerden kaçmadı. Karakola götürülen ikili, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İmamın daha önce de yardım bahanesiyle birçok kez evli olan Suriyeli kadının evine gittiği öğrenildi.
Yaşananların ardından imam Eyüp Ö'nün yatsı namazını kıldırmak için cemaatin önüne geçmesine sinirlenen cami cemaati ‘Adi herif, bunun arkasında namaz kılınmaz' diyerek tepki gösterdi. Tepkilerin ardından imam, namazı kıldırmadan camiyi terk etmek zorunda kaldı.
Suriyeli kadının daha önce de birçok kez camiye geldiği belirtildi. Bölgede yaşayan insanların bu durum karşısında şok içinde oldukları ifade edilirken infial halinde olan cemaat; camilerinin randevu evi gibi kullanıldığını, camilerinin kirletildiğini düşünüyor. Ve bundan sonra nasıl ibadet edeceklerini soruyor.
Konunun açığa çıkmasının ardından İmam Eyüp Ö. açığa alındı. Manisa Müftüsü Sinan Cihan, olay hakkında tahkikat başlattıklarını söyledi.
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