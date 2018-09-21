İmam camide Suriyeli kadınla basıldı | Son dakika haberleri

Manisa’nın Salihli ilçesi imam skandalıyla çalkalanıyor. İlçede görev yapan evli ve 2 çocuk babası imam Eyüp Ö., camide Suriyeli bir kadınla basıldı. Kadınla birlikte kendisini kilitlediği imam odasının kapısını 40 dakika boyunca polislere açmayan imam, olay sonrasında ise yatsı namazını kıldırmak istedi. İmamın aynı kadının daha önce de birçok kez camiye geldiği belirten cemaat, camilerinin randevu evi gibi kullanılıp kirletildiğini belirterek 'bundan sonra bu camide nasıl ibadet edeceğiz' diyerek tepkilerini dile getirdi. Cemaatin tepki göstermesi üzerine müftülük Eyüp O.'yu açığa aldı.

Salihli'nin Kurtuluş Mahallesi'nde imamlık yapan Eyüp Ö. öğle namazını kıldırdıktan ve cemaatin dağılmasından sonra Suriyeli bir kadını camiye aldı. Durumu fark eden cemaatten birkaç kişi hemen polis çağırdı. Manisa Manşet gazetesinden Tunay Aktaş’ın haberine göre; Caminin etrafında kalabalığın toplanmasının ardından 5 araç ve 3 motosikletli polis ekibi camiye ulaştı. Camiyi kilitleyen imam 40 dakika boyunca polislere kapıyı açmadı.

“TEMİZLİK YAPIYORDUK YORULMUŞUZ”

Polis ısrarları sonucu kapıyı Suriyeli kadın açtı, ardından ise imam Eyüp Ö. çıktı. Suriyeli kadın 'Temizlik yapıyorduk, çok yorulmuşuz' derken, imamın endişeli hali gözlerden kaçmadı. Karakola götürülen ikili, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İmamın daha önce de yardım bahanesiyle birçok kez evli olan Suriyeli kadının evine gittiği öğrenildi.

BİR DE YATSI NAMAZI KILDIRMAYA KALKTI

Yaşananların ardından imam Eyüp Ö'nün yatsı namazını kıldırmak için cemaatin önüne geçmesine sinirlenen cami cemaati ‘Adi herif, bunun arkasında namaz kılınmaz' diyerek tepki gösterdi. Tepkilerin ardından imam, namazı kıldırmadan camiyi terk etmek zorunda kaldı.

CAMİYİ RANDEVU EVİ GİBİ KULLANMIŞ

Suriyeli kadının daha önce de birçok kez camiye geldiği belirtildi. Bölgede yaşayan insanların bu durum karşısında şok içinde oldukları ifade edilirken infial halinde olan cemaat; camilerinin randevu evi gibi kullanıldığını, camilerinin kirletildiğini düşünüyor. Ve bundan sonra nasıl ibadet edeceklerini soruyor.

İMAM AÇIĞA ALINDI

Konunun açığa çıkmasının ardından İmam Eyüp Ö. açığa alındı. Manisa Müftüsü Sinan Cihan, olay hakkında tahkikat başlattıklarını söyledi.