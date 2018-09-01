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Hırsızlar bu kez cami imamını dolandırdı

Yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşlar dolandırılmaya devam ediyor. Bu kez dolandırıcıların hedefinde cami imamı vardı. Bursa'nın İznik ilçesi kırsal Müşküle Mahallesi'nde 22 yıllık cami imamı Ali Y. (53), telefon dolandırıcılarına 105 bin lirasını kaptırdı.

android-time 20:16 1 Eylül 2018
Haberler Gündem
Hırsızlar bu kez cami imamını dolandırdı
Yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşlar dolandırılmaya devam ediyor. Bu kez dolandırıcıların hedefinde cami imamı vardı. Bursa'nın İznik ilçesi kırsal Müşküle Mahallesi'nde 22 yıllık cami imamı Ali Y. (53), telefon dolandırıcılarına 105 bin lirasını kaptırdı.

İznik’e bağlı kırsal Müşküle Mahallesi’nde cami İmamı Ali Y.’yi telefonla arayan kimliği belirsiz kişiler, kendisine, ertesi gün Bursa’da imamların katılacağı bir toplantı olduğunu, mutlaka katılması gerektiği söyledi. Ali Y., dün sabah otomobiline binerek toplantıya katılmak için yola çıktı. Ali Y.’yi yola çıktıktan bir süre sonra tekrar arayan dolandırıcılar, bu kez de banka hesap bilgilerinin terör örgütleri tarafından ele geçirildiğini, bu nedenle bankadaki parasını hemen çekmesini, verecekleri hesaba yatırması gerektiğini söyledi. Dolandırıcılar Ali Y.’yi İnegöl ilçesine yönlendirdi, telefonu kapatmamasını istedi.

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HESAPTAKİ 105 BİN LİRASINI ÇEKTİ

Dolandırıcıların dediklerini yapan Ali Y., hesabının bulunduğu bankanın İnegöl şubesine gelerek hesabındaki 105 bin lirayı çekti ve verilen hesaba parayı yatırdı. Olayın ardından dolandırıldığını anlayan Ali Y., jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Jandarma, soruşturma başlattı. DHA

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Son güncelleme: android-time 20:2101.09.2018
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