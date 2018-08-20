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İstanbul bu sabah yüzde 1’i gördü!

Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından İstanbul'da ilk pazartesi gününde yollar boş kaldı. Her pazartesi yaşanan trafik yoğunluğunun aksine trafikte araç sayısı yok denecek kadar az oldu.

android-time 09:21 20 Ağustos 2018
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Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından İstanbul'da ilk pazartesi gününde yollar boş kaldı. Her pazartesi yaşanan trafik yoğunluğunun aksine trafikte araç sayısı yok denecek kadar az oldu.

Günün hemen hemen her saatinde trafik yoğunluğu oluşan Haliç Köprüsü girişinde Topkapı istikametinde ve Okmeydanı istikametinde trafik yoğunluğu yaşanmadı. TEM Otoyolu Hasdal mevkisinde Edirne ve Ankara istikametinde  trafikte yoğunluk olmadı.  Anadolu Yakasında D-100 karayolu Maltepe’de de  trafik yoğunluğu yaşanmadı. Sultanbeyli TEM Otoyolunda da trafikte yoğunluk görülmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi cep trafik uygulamasında saat 08.00 itibariyle yoğunluk  yüzde “1” olarak görüldü.

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Fotoğraf: DHA

Özgür EREN – Murat DELİKLİTAŞ – Ali Kerem BENGİ – Alper KORKMAZ /  İstanbul DHA

Son güncelleme: android-time 09:3620.08.2018
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