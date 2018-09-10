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İsveç Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye ilk 11’i…

UEFA Uluslar Ligi ilk maçında yenilen Türkiye bu kez B ligi 2. grubun bir diğer takımı olan İsveç karşısına çıkıyor. İsveç Türkiye maçında kısa bir süre kala futbol severler "hangi kanalda" aramalarını sıklaştırdı. İşte, "İsveç Türkiye milli maçı hangi kanalda, saat kaçta" sorularının cevabı...

android-time 19:52 10 Eylül 2018
Haberler Gündem
İsveç Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye ilk 11’i…
UEFA Uluslar Ligi ilk maçında yenilen Türkiye bu kez B ligi 2. grubun bir diğer takımı olan İsveç karşısına çıkıyor. İsveç Türkiye maçında kısa bir süre kala futbol severler "hangi kanalda" aramalarını sıklaştırdı. İşte, "İsveç Türkiye milli maçı hangi kanalda, saat kaçta" sorularının cevabı...

UEFA Avrupa Uluslar Ligi heyecan 2. maçlarla devam ediyor. İlk maçta Rusya’ya 2-1 yenilen Türkiye bu kez B Ligi 2. grubunda yer alan bir diğer takım olan İsveç karşısına çıkıyor. İlk maçında sahada puansız ayrılan Türkiye bu kez hanesine 3 puanı yazdıran taraf olmak istiyor. Maça dair merak konusu olan konuların başında ise “İsveç Türkiye hangi kanalda, saat kaçta?” geliyor. İşte, Uluslar Ligi maçı hakkında tüm detaylar…

İSVEÇ TÜRKİYE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Takımımız ile İsveç'in karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Uluslar Ligi mücadelesi 10 Eylül Pazartesi günü saat 21:45'te oynanacak. İsveç'in Solna kentindeki Friends Arena'nın ev sahipliği yapacağı İsveç Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İSVEÇ TÜRKİYE İLK 11

İsveç: Olsen, Hult, Lindelöf, Jansson, Krafth, Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg, Toivonen, Guidetti

Türkiye: Sinan Bolat, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar, Ömer Bayram, M.Topal, Okay, Oğuzhan, Cengiz, Hakan, Cenk.

turkiye-hakan-calhanoglu-iha

TÜRKİYE İSVEÇ 11. KEZ KARŞI KARŞIYA

Türkiye’nin yarın İsveç’le yapacağı UEFA Uluslar B Ligi mücadelesiyle, iki ülke A milli futbol takımları 11. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke milli takımları arasında 5’i resmi, 5’i özel geride kalan 10 maçta Türkiye 4, İsveç 2 galibiyet alırken, 4 maçta da eşitlik bozulmadı.

Türkiye bu maçlarda 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

TÜRKİYE İSVEÇ 11. KEZ KARŞI KARŞIYA

Türkiye’nin yarın İsveç’le yapacağı UEFA Uluslar B Ligi mücadelesiyle, iki ülke A milli futbol takımları 11. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke milli takımları arasında 5’i resmi, 5’i özel geride kalan 10 maçta Türkiye 4, İsveç 2 galibiyet alırken, 4 maçta da eşitlik bozulmadı.

Türkiye bu maçlarda 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

Son güncelleme: android-time 20:5810.09.2018
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