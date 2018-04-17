İYİ Parti Sözcüsü Çıray: 28 Haziran’dan sonra her seçime gireriz

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bugün yaptığı erken seçim çağrısının ardından, siyasi kulislerde en çok sorulan soru geçen yıl kurulan İyi Parti’nin seçimlere katılıp katılamayacağı oldu. İyi Parti Genel Sekreteri ve sözcüsü Aytun Çıray, Sözcü’ye yaptığı açıklamada, İyi Parti’nin Siyasi Partiler Kanunu uyarınca seçimlere katılabilmek için tüm yasal gerekliliği 28 Aralık 2017 tarihinde tamamladığını söyledi.

Çıray, Kanunda geçen gerekli teşkilatlanmayı “seçimlerden en az 6 ay önce tamamlamış olmak” şartı çerçevesinde, İyi Parti'nin 28 Haziran 2018 tarihinden sonra yapılacak her türlü seçime katılmaya hukuken hak kazandığını vurguladı.

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“1 NİSAN KONGRESİ HUKUKİ GEREKLİLİK İÇİN DEĞİL, SİYASİ STRATEJİ OLARAK YAPILDI”

İyi Parti genel kongresini 10 Aralık2017'de yapmış, 1 nisan 2018'de ise olağanüstü kongre yapmıştı.

Aytun Çıray, seçimlere girmek için hukuki gereklilik çerçevesinde gözönüne alınması gerekenin 10 Aralık 2017 kongresi olması gerektiğini belirterek, “İyi Parti olarak 28 Aralık 2017 tarihi itibarıyla kongremizi yapmış ve kanunun öngördüğün çok üzerinde il ve ilçede teşkilatlanmamızı tamamlamıştık. Dolayısıyla, 6 aylık kanunu süreç 28 Aralık 2017 itirabarıyla geçerli olur. 1 nisan'daki kongrenin nedeni ise hukuki gereklilik değildi. İyi Partinin kurulmasının halkın gözünde soyut bir çerçeveden, 60 bir kişiyle olağanüstü kongre yaparak somut bir çerçeveye taşımayı amaçlayan siyasi bir stratejiydi. 1 Nisan kongresi hukuken yapmak zorunda olduğumuz bir süreç değil, siyasi tercihimizle yaptığımız bir kongre oldu” diye konuştu.

“ERKEN SEÇİME, EKONOMİK VERİLER NEDENİYLE MECBUR KALDILAR”

Çıray, MHP'nin erken seçim açıklamasının ardında ise, ekonomik verilerin yer aldığını söyledi. Çıray şöyle konuştu;

“Erken seçim tartışmasına başlamalarının ipucu ekonomik verilerde. 453 milyar dolarlık dış borç oldu ve önümüzdeki bir yılda bunun ödenmesi gereken miktarı 185 milyar dolar. Bunun üzerine bir de yeni kaynak bulunarak kapatılması gereken 53 milyar dolarlık cari açığı ekleyin. Önümüzdeki bir yıl içerisinde ekonominin ihtiyaç duyduğu yabancı kaynak, 238 milyar dolar düzeyinde. Yani bunlar artık Türkiye’yi taşıyamıyorlar.”

“SARAY DAHA 2019 KASIM'DAN VAZGEÇTİĞİNİ İLAN ETMEDİ”

Çıray, henüz AKP'nin erken seçim konusunda bir açıklama yapmadığına da dikkat çekerek, *Saray bu arada 2019 Kasımından vazgeçtiğini ilan etmedi.

Yarın kim kimi ikna etti, nasıl etti tartısmasi izleyecek.Bir buna Erdoğan’ın ekonomiye bakışaçısını ekleyin. Gerçeklerle bağdaşmayan bir tutumu var. Dolar’ın 7, Avronun 8.5, benzinin 8.5, mazotun 8 Tl olduğu ve bütün diğer ekonomik parametrelerin dipsiz bir çakılışa geçeceği bir vasatta yapacakları her türlü seçim manipülasyonunu etkisizleştireceğini düşünmüşlerdir. Bir de bu cumhur ittifakının uzadıkça öngörülemeyen riskleri içerdiğini ve bundan yararlanılacağını hesaplamışlardır. Yani bu çağrı kaybetmenin telâşı ile yapıldı. Biz İYİ Paarti olarak seçimlere hem hukuken hem fiilen hazırız. Güzel günler öne çekilmiştir hayırlı olsun.

NOT: SİYASİ PARTİLER YASASININ İLGİLİ MADDESİ ŞÖYLE

Siyasi Partilerin Seçimlere Katılması ve Adayların Tespiti

Siyasi partilerin seçimlere katılması ile ilgili kanun çok açıktır ve şöyle yazar:

Madde 36 – (İptal:Anayasa Mahkemesinin 22/5/1987 tarih ve E. 1986/17. K. 1987/11 sayılı Kararı ile.)(1) (Yeniden düzenleme: 31/3/1988 – 3420/4. md.) Siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunması şarttır.

Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir.