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Japonlar bu defa Kapadokya’yı temizledi

İzmir’de tatilcilerin bıraktığı çöpleri toplayan Japonlar şimdi de Kapadokya’yı temizledi.

Bora ERDİN
android-time 11:16 28 Ağustos 2018
Haberler Gündem
Japonlar bu defa Kapadokya’yı temizledi
İzmir’de tatilcilerin bıraktığı çöpleri toplayan Japonlar şimdi de Kapadokya’yı temizledi.

Kurban Bayramı tatili sonrasında sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda çevre kirliliğine herkes isyan etti. Cennet koylar, ormanlar, piknik alanlarındaki
çöp yığınları tatilcilerin bölgeleri terk etmesinin ardından yerel halk isyan etti.

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Fotoğraf: Sözcü

İzmir'in simgelerinden tarihi saat kulesinin bulunduğu Konak Meydanı'nı gezen Japon turistlerin, yerlerdeki çöpleri toplaması sosyal medyada büyük ses getirdi.

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Fotoğraf: Sözcü

Japonlar şimdi de Kapadokya'da turistlerin bıraktığı çöpleri topladı. Otuz dokuz kişilik Takushoku Üniversitesi öğrencileri geldikleri Kapadokya'da Profesör Nomura Susumu ile birlikte neredeyse bir kamyon çöp topladı.

Prof. Susumu ve öğrencilerinin rehberi Borahan Bilen, “Japonya'da Kapadokya çok seviliyor.

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Fotoğraf: Sözcü

Ama Japonlar bölgenin çok kirlendiğini duyup üzülmüşler. İnsanlara örnek olmak ve farkındalık yaratmak için Kapadokya temizliğini programa almışlar. Yaklaşık 40 dev çuval çöp toplandı. Çocuk bezleri, araba tamponu, kovalar, şişeler… Bir vatandaş olarak utanç duydum” dedi.

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