Kar İstanbul’u sardı! Meteoroloji’den son dakika uyarıları geliyor!

Son dakika... İstanbul'un ilk karı yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika hava durumu verilerine göre yurdun önemli bir kısmında bugün kar yağışı bekleniyor. Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise fırtına etkili olacak. Meteoroloji İstanbul'un yüksek kesimleri için karla karışık yağmur tahmininde bulunmuştu ve İstanbul'da senenin ilk karı Beylikdüzü dolaylarında başladı ve İstanbul'un Avrupa Yakası'na yayıldı. İşte il il hava durumu ve İstanbul'dan kar görüntüleri...

Hava sıcaklıkları geçtiğimiz haftaya göre hızla düştü ve kar yağışı yurdu sardı. Türkiye’nin doğusundan itibaren etkisini gösteren karlı hava dalgası kıyı kesimler ve Güney Doğu Anadolu hariç tüm bölgelerde kendisini gösteriyor. Akdeniz’de ise fırtına bekleniyor. Ankara için kar yağışı tahmininde bulunan Meteoroloji, İstanbul’un yüksek kesimlerine ise karla karışık yağmur uyarısında bulundu, ancak kar sürpriz yaparak İstanbul’da erkenden başladı. İstanbul’un birçok semtinde kar yağışı gözleniyor.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI!

İstanbul’da da kar yağışı başladı. Kar yağışı şu sıralarda İstanbul’un Avrupa Yakası’nda etkili oluyor. İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışının bugün aralıklarla kendini göstermesi bekleniyor.

İŞTE İSTANBUL’DAN KAR MANZARALARI

ANKARA’DA DA HAVA DURUMU KAR GÖSTERİYOR

Ankara’da gece yarısı başlayan hafif kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yer yer lapa lapa yağan kar ile birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kentin merkez noktalarında bazı alanlarda binaların çatıları ve araçların üzeri de beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlarken, ekipler, trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının gün boyu aralıklarla süreceği duyuruldu.





FIRTINAYA DİKKAT!

Meteoroloji’nin fırtına uyarısı şu şekilde; Bugün ilk saatlerden itibaren Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70km/sa) bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın aynı gün son saatlerde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

Fırtınanın oluşturabileceği başta soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara ile Kuzey Ege’de batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve kar yağışlı 3

İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 8

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 10

Bursa: Çok bulutlu, karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 5

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yer yer yağmur ve sağanak yağışlı 16

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 10

Trabzon: Çok bulutlu ve kuvvetli yağmurlu 12

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı (Yağışların; öğleden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 4

Diyarbakır: Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı 11

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN

KAR YURDU SARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ordu ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da (Elazığ ve Malatya hariç) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.