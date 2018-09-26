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Kastamonu’daki ayı çıkabilir uyarısı gerçek oldu!

Kastamonu-İnebolu karayolu Oyrak Mevkiinde ormanlık alandan yola aniden çıkan bozayıya hafif ticari araç çarptı. Kazada ayı telef olurken, araçta da maddi hasar oluştu.

android-time 18:42 26 Eylül 2018
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Kastamonu’daki ayı çıkabilir uyarısı gerçek oldu!
Kastamonu-İnebolu karayolu Oyrak Mevkiinde ormanlık alandan yola aniden çıkan bozayıya hafif ticari araç çarptı. Kazada ayı telef olurken, araçta da maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Oyrak Mevkiinde Sarıyonca Köyü yol ayrımında Mülayim Çoban idaresindeki 34 FF 1193 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu'dan Seydiler'in Çomak Köyüne gittiği esnada ormanlık alandan aniden çıkan ve yola atlayan yaklaşık 300 kiloluk bozayıya çarptı. Telef olan bozayı nedeniyle jandarma ekipleri, yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Bozayıya çarpan araçta da büyük oranda maddi hasar oluştu.

Ayıya çarpan araç bu hale geldi. İHA

Ayıya çarpan araç bu hale geldi. İHA

İhbar üzerine telef olan bozayı, Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından yoldan kaldırıldı. Öte yandan, karayolundan geçen bazı sürücüler telef olan ayının fotoğrafını çekmeye çalıştı.

Yoldan geçen sürücüler telef olan ayının fotoğrafını çekmeye çalıştı. İHA

Yoldan geçen sürücüler telef olan ayının fotoğrafını çekmeye çalıştı. İHA

Hafif ticari aracın sürücüsü Mülayim Çoban, Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde Sarıyonca Köyü yol ayrımındaki rampayı normal bir şekilde indiğini belirterek, “Her zaman, herkesin indiği gibi iniyordum. Sol taraftan geldi, bariyeri atladı ve önüme düştü. Ben fren yaptım ama yine de çarptım. Ayıya vurunca hava yastığı patladı, önüm kararınca sol tarafta bariyere vurdum” dedi. İHA

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Son güncelleme: android-time 18:5626.09.2018
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