‘İstifa edeceği’ söylenen Kılıçdaroğlu: Seçimin kaybedeni AKP

24 Haziran analizi yapan Kılıçdaroğlu "Bu seçimin tek kaybedeni vardır o da AKP. Kazanan da demokrasidir. Duvarın bir kısmını yıktık. Geri kalanını da yıkacağız." dedi. CHP Lideri parti içerisindeki istifa talepleri için ise net bir yanıt vermedi "Koltuk sevdalılarının bu partide işi yoktur." demekle yetindi. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin performansı için ise "Beklentinin altında kaldı. Kendi ifadesi." yorumunda bulundu.

24 Haziran seçimlerinin ardından Meclis'te yüzde 22,67 oranında kalan CHP’de sular durulmuyor. AKP karşısında hüsrana uğrayan partinin yönetim kadrosu seçim değerlendirmesi yapmak üzere bugün olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası ‘istifa edeceği’ iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti. CHP lideri 24 Haziran seçimlerinin sonucunu değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından satırbaşları…

Oy kullanan tüm vatandaşlara yürekten teşekkür ediyorum. Sadece bize bu ülkede demokrasi olsun diye yola çıkan arkadaşlara ve asıl kendi örgütlerimize teşekkür ediyoruz. Bütün şantajlara, tehditlere rağmen yüreklice görevlerini yaptılar. Yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun tüm örgüt üyelerime teşekkür ediyorum.

“TÜM BASKILARA RAĞMEN CHP ÇALIŞTI”

OHAL vardı, baskılar vardı, bıçaklanan arkadaşlarımız vardı, sabahlara kadar bayrak asan arkadaşlarımız vardı… Karşı tarafta devletin bütün imkanları kullanılıyordu. Valisi, güvenlik güçleri, medyanın yüzde 95’i iktidarın kontrolündeydi. Tüm bu baskılara rağmen CHP gönüllüleri önemli bir görev yaptılar.

Daha önceki seçimde İçişleri Bakanı görevini bırakırdı, Ulaştırma Bakanı görevini bırakırdı. Onlar kullanıldı. Daha da önemlisi Adalet Bakanı istifa ederdi. Etmediler.

Dolayısıyla CHP örgütlerini hangi şartlarda bir zoru gerçekleştirmesini bütün dünyanın bilmesini isterim.

“AKP’NİN PUANINI DÜŞÜRDÜK”

AKP’ye 7 puan oy kaybettirdiler. OHAL’e rağmen bütün imkanlarına gazetelere baskı ve santajlara rağmen 7 puan indirdiler. Ben bu arkadaşlara değil de kime teşekkür edeceğim.

49 buçuk olan oyları 42 buçuğa düştü.

“SEÇİMİN KAYBEDENİ AKP”

Dünün tek adamı bugünün topal ördeğidir. Her istediğini yapamayacak. Parlamentonun itibarını biz koruyacağız. Milletin verdiği yetkinin ne demek olduğunu biliyoruz. Bu milletin demokrasiye özlemi var. Kavgadan uzak durma özlemi var. Bunu sağlayacak olan halkın bize verdiği yetki olacaktır. Duvarın bir kısmını yıktık. Geri kalanını da yıkacağız. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi getirmek için uğraşacağız. Bu seçimin tek kaybedeni vardır o da AKP. Kazanan da demokrasidir.

“KUMPASI BOZDUK”

Bu süreci kolay elde etmedik, bu sonucu da kolay elde etmedik. Hangi süreçlerden buraya geldiğimizi de herkesin bilmesi lazım. Daha seçimlere girmeden önce siyasal partinin seçime girmemesi için iktidar her yolu denedi. Ama o kumpası bozduk.

“ÖRGÜTÜMÜZ SANDIKLARA SAHİP ÇIKTI”

Anadolu’yu barıştırdık, çok önemli bir şey yaptık. Asla yan yana gelemez diyenlerin nutuklarını boşa çıkardık. Millet İttifakı’nı kurduk. Toplumun gerginlikten uzak durmasını sağladık Örgütümüz sandıklara sahip çıktı. Bütün renkleri parlamentoya taşıdık. Parlamentoda milletin sesi olacağız. Milletin hukuku sonuna kadar korunacak. Bu süreçte Orta Anadolu'da artık CHP'nin sesi daha gür çıkacak. Uzun zamandır milletvekili çıkaramadığımız 13 ilde milletvekili çıkardık. Seçim sonuçlarında her şey olabilir. Demokraside hile var arkadaşlar, seçim sonuçlarında değil. Eşit şartlarda mücadele olmalı

‘DİKTATÖRÜN NESİNİ TEBRİK EDECEĞİM’

Kılıçdaroğlu bir gazetecinin “Erdoğan’ı tebrik ettiniz mi?” sorusuna “Demokrasiye inanmayan birisi tebrik edilemez. Tek adam rejimini savunan tebrik edilemez. Demokrasiye inanmayan bir diktatörün nesini tebrik edeceğim” diye yanıt verdi.

“AKP KENDİNE BAKSIN”

CHP lideri AKP Sözcüsü Mahir Ünal’in “CHP’de genel başkan değişebilir” şeklindeki yorumuna ise “Mahir Ünal kendi partisinde darbe yapıldığında neredeydi? Bizim bir geleneğimiz var. Biz Kuvayı Milliye geleneğinden geliyoruz. Sayın Ünal dönüp kendi partisine baksın. Biz kendi aramızda oturup konuşuruz. Biz tek adama teslim olmayız. Birilerinin telkiniyle politika oluşturmayız.” diye yanıt verdi.

“KOLTUK SEVDALILARININ BU PARTİDE İŞİ YOKTUR”

Kılıçdaroğlu; Muharrem İnce’nin değerlendirmeleri ve parti içerisinden yükselen ‘istifa’ talepleri için ise “Muharrem Bey CHP’den fazla oy almasını öteden beri savunduk.

Neden Muharrem bey rozeti çıkarttı bayrak rozeti taktı. Biz Muharrem Bey’in bütün çalışmalarına katkı verdik ve performansını yerinde ve doğru bulduk. Hiçbir eleştiride bulunmadık. Genç, dinamik, çalıştı… Fazla oy alamasa büyük sorun çıkacaktı. Daha fazla oy alması lazımdı. Beklentinin altında kaldı. Kendi ifadesi. 9 ay sonra duvarın kalan kısmını yıkacağız. Bir tarafa yazın daha farklı sonuç alacağız. Üç konuda talimat verdim. Çalışacaklar… Koltuk sevdalılarının bu partide işi yoktur.”