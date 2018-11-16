Diyarbakır’ın Çınar İlçesi’ne bağlı Ayveri Köyü’nde yaşayan ve köylülerin ‘Değişik biri’ diye tanımladığı çoban Mehmet Salih Arslan, leylekler için 23 yıldır her yere taştan kuleler yapıyor. Kuşlara olan sevgisi nedeni ile ‘Kuşçu’ lakabı verilen Arslan, “Neden bu kuleleri yapıyorsun?” sorusuna “E normaldir, hayvanların yuvası yok. Ben de onlara kule yapıyorum” diye yanıt verdi.

Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'ne bağlı Ayveri Köyü'nde dağ taş her yerde taştan kuleler dikkat çekiyor. İlk başta kimsenin anlam veremediği 6-7 metre yüksekliği kadar ulaşan ve usta bir mimarın elinden çıkmış gibi duran kulelerin yapılış amacı ise bir hayli ilginç.

Sputnik Türkiye’den Sertaç Kayar’ın haberine göre; bu benzersin kulelerin mimarı Ayveri Köyü'nde çobanlık yapan ve kuşlara olan sevgisi nedeni ile ‘Kuşçu' lakabı takılan Mehmet Salih Arslan. 23 yıldır kule inşa eden Arslan’ın amacı ise leyleklerin yuva sorununa çözüm üretmek. Usta mimarlara taş çıkaran Arslan, sadece taş kullanarak yaptığı 6-7 metrelik kuleleri bir sanat abidesi gibi. Arslan sadece kuleleri değil, üstüne çalı çırpı ile yuvalarını bile yapacak kadar da ince düşünceli.

‘Biraz değişiktir’

Arslan hakkında bilgi veren köylülerden biri onu söyle tanımlıyor: Hayvanlarına çok düşkündür. Aç kalmalarına, üşümelerine tahammülü yoktur. Hele biri hayvanlarına zarar verdi mi çılgına döner. Yaz aylarında köpeğinin patileri sıcaktan yanmasın diye ayağına çorap yapar. İyi bir taş ustasıdır aynı zamanda. Elinde 10 kiloluk balyozu ile kayaları parçalar ve onlarca kiloluk kayaları sırtında taşır. Elinden her iş gelir. Biraz değişiktir.

İçim elvermedi leyleklere yuva yaptım

Yaklaşık 80 keçi ve koyunu ile zamanının çoğunu dağlarda geçiren 38 yaşındaki Arslan ise, “Bu bu kuleleri neden yapıyorsun?” sorusuna “E normaldir, hayvanların yuvası yok. Ben de onlara kule yapıyorum” diye yanıt veriyor. 23 yıldır leyleklere yuva yapan ‘Kuşçu' “Leylekler buralara geliyorlar ama yuvaları olmadığı için çok zorlanıyorlar. Bazıları elektrik direklerine yuva yapıyor, elektrik akımına kapılıp telef oluyor. İçim elvermedi ve taşlarla kule yaparak onlara yuva yapmaya başladım. Bahar aylarında geliyorlar ve hiç zorlanmadan yuvalara konup kuluçkaya yatıyorlar. Yaz ayları bitince de göç ediyorlar. Bu kuleleri yaptıktan sonra buraya gelen leyleklerin sayısı arttı” diyor.