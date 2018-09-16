Mahalleli böyle isyan etti: Çıplak balkona çıkan kızlı erkekli kişiler yüzünden

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi'nde bulunan 1+1 dairelerde fuhuş yapıldığını öne süren mahalleli, eylem yaptı.

Yıldız Mahallesi’nin sakinleri, bazı 1+1 dairelerde fuhuş yapıldığını ileri sürdü. Fuhuş pazarlığının sokak ortasında yapıldığı iddiasında bulunan mahalleli, belirledikleri binanın önünde bir araya geldi. Mahalle sakinleri, özellikle küçük çocukların korunması için yetkililerden yardım istedi. Bir süre önce fuhşa aracılık ettiğini öne sürdükleri kişilerin kendilerine ve polise saldırdıklarını dile getiren mahalleli, denetim yapılmasını talep etti.

ÇOCUKLARIMIZ SOKAKTA OYUN OYNAYAMAZ HALE GELDİ

Mahalle sakinleri adına konuşan Ümit Bozbay, “Ailelerimizin, çocuklarımızın güvende olmasını istiyoruz. Ne yazık ki çevremizde 1+1 dairelerin pansiyon haline getirilip günlük kiraya verilmeye başlamasıyla mahallemizin huzuru kaçtı. Bu dairelerde çıplak balkona çıkan kızlı erkekli kişiler yüzünden, balkonlarımıza çıkamaz olduk. Camlarımızı kapılarımızı açamaz hale geldik. Çocuklarımız sokakta oyun oynayamaz hale geldi. Durum her geçen daha da kötüye gitmektedir. Araçlarla yabancı uyruklu kadınlar da bu dairelere getirilmeye başlandı. Burayı kiraya veren kişiler bize ve polislerimize saldırma cesareti göstermeye başladılar. Mahalle sakinleri olarak bu dairelerin sahiplerinin belirlenmesini ve dairelerin denetim altına alınmasını istiyoruz” dedi.

Açıklamanın ardından mahalle sakinleri, olaysız dağıldı.