Mehmet Aydın Uruguay kimliği almış

Yüksek kar vaadiyle kurduğu Çiftlik Bank adlı internet sitesiyle on binlerce insanı dolandıran Mehmet Aydın'ın Uruguay'da geçici kimlik kartı çıkardığı ortaya çıktı. Uruguay yüzde 35 ile Türkiye'nin en çok büyükbaş hayvan ithal ettiği ülke...

27 yaşındaki Mehmet Aydın, 2016 sonunda “200 bin lira yatırana aylık 50 bin lira kazanç” vaadiyle ‘Çiftlik Bank'ı kurdu. İnternet üzerinden oynanan sanal bir oyun popüler hale geldi ve sanal ortamda tavuk, inek veya keçi sahibi olup kar payı alan kişilerin sayısı hızla arttı

Para yatıran üyelerine güven vermek için çeşitli illerde göstermelik tesisler kuran Mehmet Aydın, 77 bin 843 bin kişiden 500 milyon liranın üzerinde para topladı.

62 bin 877 kişiye 393 .3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan para ise Kıbrıs'a ve Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.

Aralık 2017’de Türkiye’deki şirketlerindeki görevini başkalarına devreden Aydın, milyonlarca lirayı alarak kayıplara karıştı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasında bulunduğu Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’ın avukatlarına verdiği vekalette ev adresi olarak Uruguay'daki “Barrio Carrasco Av. Rivera 72 / 32 Montevideo” adresini verdiğini dün ortaya çıkartan SÖZCÜ konuyla ilgili yeni bilgilere ulaştı.

SÖZCÜ’nün edindiği yeni belgeye göre, Mehmet Aydın, 9 Ağustos 2017’de Uruguay’da Göçmenlik Bürosuna başvurarak iki yıl süreyle geçerli geçici kimlik kartı aldı.

1200 dolar üzerinde aylık geliri olanlar, ülke sınırları içinde yatırım yapabilecekler ve Interpol sicili temiz olanlar iki yıl sonunda kalıcı kimlik alabiliyor, 4 yılın sonunda ise vatandaşlık hakkına kavuşuyor.