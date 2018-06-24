Mersin milletvekilleri belli oldu! 24 Haziran seçimleri sonrası Mersin’den çıkan 13 milletvekili ismi belli oldu

Mersin milletvekili sayısı ve isimleri belli oldu! Mersin'de 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti 4, CHP 4, İyi Parti 2, HDP 2 ve MHP 1 milletvekili çıkardı. İşte genel seçim sonrası Mersin'den çıkan milletvekilleri...

2017 yılı nüfus sayımlarına göre 1.793.931 vatandaşımızın yaşadığı Mersin’de 2018 yılı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için yüz binler sandık başına koştu. Vatandaşlık vazifelerini yerine getiren Mersinliler, 17.00’da biten oy kullanma sonrasında Mersin seçim sonuçlarından bilgi almak için ekranların ve internet sitelerinin başına geçti. İşte 2018 yılı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçlarına ulaşabileceğiniz linkler…

İŞTE MERSİN’DE RESMİ OLMAYAN SONUÇLAR VE MİLLETVEKİLLERİNİN İSİMLERİ

Resmi olmayan sonuçlara göre, 13 ilçede 3 bin 896 sandıkta, 1 milyon 270 bin 128 seçmenin kayıtlı bulunduğu Mersin’de, yüzde 88.55 katılım oranı ile 1 milyon 124 bin 733 kişi oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 37.93 oyla ilk sırada yer alırken, CHP’nin adayı Muharrem İnce yüzde 37.43’le hemen ardından takip etti…

Meral Akşener yüzde 12.11, Selahattin Demirtaş yüzde 11.87, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.47 ve Doğu Perinçek ise yüzde 0.19 oy alabildi.

Milletvekilliği seçimlerinde ise AK Parti yüzde 27.41 ile ilk sırada yer alırken, CHP yüzde 26.89 ile ikinci sırada, HDP yüzde 16.93 ile üçüncü, İyi Parti yüzde 13.78 ile dördüncü, MHP yüzde 12.66 ile beşinci, Saadet Partisi yüzde 0.68 ile altıncı, Hüda Par yüzde 0.41 ile yedinci ve Vatan Partisi yüzde 0.23 ile sonuncu sırada yer aldı.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Mersin’deki milletvekilleri ise şu isimlerden oluştu:

“AK Parti; Lütfi Elvan, Ali Cumhur Taşkın, Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan. CHP; Cengiz Gökçel, Alpay Antmen, Ali Mahir Başarır ve Nevin Zaimoğlu. HDP; Fatma Kurtulan ve Rıdvan Turan. İyi Parti; Behiç Çelik ve Zeki Hakan Sıdalı. MHP, Olcay Kılavuz.”

(İHA)

MERSİN MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI

MERSİN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI