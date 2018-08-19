Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Kurban Bayramı’nda hava durumu nasıl olacak?

Türkiye 9 günlük Kurban Bayramı tatiline başladı. Bu yaz ülke genelinde o kadar çok yağmur yağdı ki vatandaşlar Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak merak ediyor. Beklenen haber ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. İşte Kurban Bayramı'nda hava durumu...

Bayram tatili boyunca ülkemizin büyük bir bölümünde yağış beklenmezken, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Rüzgarın genellikle hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor. İL İL HAVA DURUMUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLATIN Hava sıcaklıklarının Kurban Bayramı tatili boyunca ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bayram tatili boyunca en yüksek hava sıcaklıklarının; İstanbul'da 30-33, Ankara'da 30-32, İzmir'de 33-35, Bursa ve Antalya'da 32-34, Adana'da 34-36, Samsun'da 29-31, Trabzon'da 27-29, Erzurum'da 26-28, Diyarbakır'da 38-41 dereceler civarında seyretmesi bekleniyor.