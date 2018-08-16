Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Sıcak havaya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BILECIK °C, 33°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
BURSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELI °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DENIZLI °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANISA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MERSIN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKISEHIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRSEHIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KARABUK °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GUMUSHANE °C, 33°C
Parçalı bulutlu
ORDU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUS °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık