Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Sıcak havaya dikkat!

Türkiye son dönemlerde kuvvetli sağanak yağış nedeniyle zor günler geçiriyordu. Kurban Bayramı da yaklaşırken hava durumu merak edilen konulardan biri haline geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerinde göre yurt geneli hava sıcaklığında artış yaşanacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BILECIK °C, 33°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

BURSA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELI °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENIZLI °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANISA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSIN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKISEHIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRSEHIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KARABUK °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GUMUSHANE °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ORDU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUS °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık