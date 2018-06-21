Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Meydandan 3 milyon, sosyal medyadan 2.5 milyon kişi İnce’yi izledi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İzmir'deki mitingini milyonlar takip etti. İzmir Alsancak Kordon’da düzenlenen mitingine yaklaşık 3 milyon kişi katılırken sosyal medya platformlarında da milyonları aştı. Öte yandan 97 dakika süren tarihi mitinge TRT hiç yer vermedi.

Sozcu.com.tr
android-time 23:26 21 Haziran 2018
Haberler Gündem
Meydandan 3 milyon, sosyal medyadan 2.5 milyon kişi İnce’yi izledi
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İzmir'deki mitingini milyonlar takip etti. İzmir Alsancak Kordon’da düzenlenen mitingine yaklaşık 3 milyon kişi katılırken sosyal medya platformlarında da milyonları aştı. Öte yandan 97 dakika süren tarihi mitinge TRT hiç yer vermedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin tarihi İzmir mitinginde yaklaşık 3 milyon kişi katılım sağladı.

İLGİLİ HABERMuharrem İnce İzmir'de tarihi kalabalığa seslendi!Muharrem İnce İzmir'de tarihi kalabalığa seslendi!

Mahşeri kalabalığa konuşan Cumhurbaşkanı adayı İnce’yi sosyal paylaşım platformlarından da yaklaşık 2,5 milyon kişi tarafından seyredildi.

ince-canli

Tarihi miting saat 21.00 itibariyle Cumhurbaşkanı adayı İnce’nin resmi Facebook hesabında 1,3 milyon kişi tarafından izlenirken, resmi Twitter hesabından ise 354 bin kişiye ulaştı.

ince-twitter-canli

Öte yandan tarihi miting CHP’nin Facebook hesabından 540 bin kişi tarafından seyredilirken, CHP’nin Twitter hesabından 143 bin kişi tarafından izlendi.

chp-canlichp-twitter-canli

Ayrıca İnce’nin mitingini haber kanallarının internet yayınları da binlerce kişi tarafından takip edildi.

ince-tw

TRT YER VERMEDİ

97 dakika süren İzmir’deki tarihi mitingi Kamu yayıncılığı yapması gereken TRT hiç yer vermezken; NTV 34 dakika, Habertürk 32 dakika, CNN Türk ise sadece 19 dakika yayınladı.

İLGİLİ HABERMuharrem İnce'den son dakika TRT tweeti: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!Muharrem İnce'den son dakika TRT tweeti: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

TRT'ye mitingin ardından tepki gösteren Muharrem İnce, Twitter hesabından, “RTE'nin bütün mitinglerini baştan sona canlı yayınlayıp İzmir'de 3 milyon kişinin katıldığı mitingimizi canlı yayınlamayan TRT Yöneticileri bu milletin vergilerinden aldığınız para haram olsun size! Yazıklar olsun size! Utanmazlar!” ifadelerini kullandı.

FOTO: SÜZCÜ ÖZEL

FOTO: SÖZCÜ ÖZEL

FOTO: SÜZCÜ ÖZEL

FOTO: SÖZCÜ ÖZEL

19-1

FOTO: SÖZCÜ ÖZEL

Son güncelleme: android-time 08:0522.06.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar