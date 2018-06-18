MHP’li Kaya: Oyumuzu İnce veya Akşener’e vereceğiz

MHP'de Devlet Bahçeli'ye muhalif tavırlarıyla dikkat çeken İstanbul milletvekili Atila Kaya, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Akşener veya İnce’nin kalması durumunda, bu iki isimden birini destekleyeceklerini söyledi.

Kaya FOX TV'deki Çalar Saat programına katıldı ve “2. tura İnce kalırsa ona oy veririz, Akşener kalırsa ona veririz” dedi. Kaya, “Bizi kendi adayımızı olmadığı seçime bizi mecbur bıraktılar. Tek adam rejimini temsil eden şahıs belli Erdoğan. Özgür basını, parlamenter sistemi, kuvvetler ayrılığını savunan adaya oyumuzu vereceğiz” diye konuştu ve şöyle dedi:

‘Şahıslardan ziyade sistemler önemli. Bir tarafta parti devleti ve tek adam zihniyetli bir aday var. Karşısında da demokrasi, özgürlükler, hukukun üstünlüğünü, özgür basın, parlamenter sistemi temsil eden bir aday olacak. Tercihimiz sistemler üzerinedir. Bu sistemi kim savunuyorsa oyumuzu onadır. Tek adam ve parti devleti anlayışını temsil eden zihniyet Erdoğan. Dolayısıyla ona oy vermeyeceğiz. Onun karşısında o değerleri savunan aday kimse ona oy vereceğiz. 2. tura kalması halinde İnce’ye veya Akşener’e oy verebiliriz. Tüm eksikliklere rağmen MHP'nin parlamentoda temsil edilmesini istiyoruz ama önemli olan ülke yönetimine talip olmaktır.

MHP'Yİ ERİTMEK İSTİYORLAR

Daha önce bir AKP'li milletvekili bana Cumhurbaşkanı kast ederek, ‘Reis'in sağ cenahtaki partilere yaklaşımı şudur, partinizi kapatın gelin bizim içimizde size belli bir kontenjan verelim ve devam edelim'…. Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş örneklerinde olduğu gibi. Uzun vadede AKP'nin niyetinin bu olduğu görülüyor. İktidar hedefinden uzaklaşmış bir partiyi kendi içerisinde eritebileceğini düşünüyor''