Son dakika! MHP’nin İstanbul adayı için Bedrettin Dalan iddiası

Son dakika... MHP kaynaklarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Bedrettin Dalan'ın adı geçiyor. Dalan, 1984-1989 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.

MHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı için “Melih Gökçek başvurursa şeref verir” diyen MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul için ise “Sürprizimiz olabilir” demişti.

Bahçeli’nin önceki gün yaptığı bu açıklamanın ardından bugün son dakika açıklamasıyla flaş bir isim ortaya atıldı. MHP’li üst düzey kaynaklar MHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Bedrettin Dalan’ın düşünüldüğünü söylediler.

Bedrettin Dalan, 1984 ile 1989 yılları arasında Anavatan Partisi’nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturmuştu.

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