Muharrem İnce: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz

Yazılı bir açıklama yayınlayan Muharrem İnce, "Seçimin üzerinden yaklaşık 40 gün geçmesine rağmen, maalesef temel ekonomik göstergelerde vaat edilen hiçbir hususta başarıya ulaşılamadığı gibi, her alanda seçimden önceki göstergelerin de gerisine düşülerek, milletimiz katlanılamaz bir ekonomik sıkıntının içine sokulmuştur. Gidişat akıl almaz bir biçimde ve göz göre göre, milletimizi ekonomik ve sosyal bir felakete doğru götürmektedir" dedi.

24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, yaptığı yazılı açıklamayla seçimden bu yana geçen 40 günlük süreci değerlendirdi. Türkiye’nin ekonomik ve sosyal olarak zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden İnce, “Ülkemiz, maalesef, tarihinin en zorlu dönemeçlerinin birinden geçmektedir. Böyle bir dönemde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde vatandaşlarımızdan en çok oyu alan ikinci aday olarak, düşüncelerimi kamuoyu ile paylaşmayı ve yapılması gerekenler konusunda açıklamalarda bulunmayı kaçınılmaz bir sorumluluk olarak görüyorum” dedi

“YAKIN GELECEK İÇİN ÜMİT KALAMADI”

“Seçimde rakibim olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, o tarih itibarıyla son 16 yıldır iktidarda bulunmaktaydı. Buna rağmen, ülkemizde, ekonomik anlamda birçok sıkıntının yaşanmakta olduğunu ve 24 Haziran'da kendisine tekrar görev verilmesi halinde, seçimin hemen sonrasında bu sorunların üstesinden geleceklerini vaat ederek vatandaşlarımızdan oy istemişti.” diyen İnce açıklamasını söyle sürdürdü:

“Vatandaşlarımızın % 52'si bu vaatlere inanarak kendisine oy vermiş ve kendisini Cumhurbaşkanlığı makamına, hem de bu kez, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi, Dünya siyasi ve demokrasi tarihinde örneğine rastlanmayacak şekilde tek adam yetkileri ile donatarak oturtmuştur.

Seçimin üzerinden yaklaşık 40 gün geçmesine rağmen, maalesef temel ekonomik göstergelerde vaat edilen hiçbir hususta başarıya ulaşılamadığı gibi, her alanda seçimden önceki göstergelerin de gerisine düşülerek, milletimiz katlanılamaz bir ekonomik sıkıntının içine sokulmuştur. Yakın gelecekte bu kötü durumdan çıkılabileceği konusunda herhangi bir ümit de bırakılmamıştır.”

“YAPICI ELEŞTİRİLERE DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye’nin içerisinden geçmekte olduğu mevcut ekonomik ve siyasi gelişmeler ve bu durumu yaratan “kötü yönetimin” eleştirisini yapıcı bir tarzda gerçekleştirmeye devam edeceklerini aktaran İnce “Milletimize, donanımlı ve enerjik bir ekibin her an yönetime hazır halde beklediğini ve hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmaması gerektiğini anlatmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

23 Mayıs 2018'de Erzincan ve Sivas mitinglerinde, ekonominin gittiği olumsuz yönle ilgili olarak Cumhurbaşkanı'na bir çağrıda bulunduklarını hatırlatan İnce,

“Bu çağrıda özetle; Merkez Bankası'nın bağımsızlığının ve kamu mali disiplinin sağlanmasının, kambiyo sisteminde gerçekçi olmayan ve piyasaya uymayan düzenlemelere asla gidilmeyeceği konusunda güvence verilmesinin ve kendisini yanlış yönlendiren danışmanlarının uzaklaştırılmasının önemini vurgulamıştık. Ancak, seçim sürecinde mevcut yönetimin gerekli olan bu adımları atacağına inanmadığımızı da sürekli ifade etmiştik.” dedi

“GÖZ GÖRE GÖRE FELAKETE GİDİYORUZ”

Bugün gelinen noktada, enflasyon, faiz ve döviz kurları konusunda iktidarın hiçbir öngörüsünün doğru çıkmadığını aktaran Muharrem İnce açıklamasını şöyle sürdürdü: “Sürekli tekrarladıkları temelsiz vaatlerini yerine getirememişlerdir. Daha da kötüsü, bütün ekonomi yönetiminin” Damad'a” bağlanması, piyasalar açısından bardağı taşıran son damla olmuştur. Gidişat akıl almaz bir biçimde ve göz göre göre, milletimizi ekonomik ve sosyal bir felakete doğru götürmektedir. İktidarıyla, muhalefetiyle, sivil toplum örgütleriyle ve üniversitesiyle her kesim felç olmuş gibi, herhangi bir refleks gösterememektedir. Son günlerde ekonomik sıkıntıların üzerine bir de yeni ve önemli diplomatik sıkıntılar eklenmiştir. Birbirini tetikleyen sorunlarla baş etme becerisinden çok uzak olan “kötü yönetim” her alanda artarak devam etmektedir.

Bu durum karşısında, özellikle iktidar dışında kalan muhalefetin, sivil toplum örgütlerinin ve akademik kurumların kendilerini en kısa zamanda toparlamaları şarttır. Kötü yönetimin memleketi tam bir felakete sürüklemesini engellemek için, ülkede yaşayan herkesin, kendi varoluşlarını ve geleceklerini tehdit eden bu gidişe karşı çıkma olgunluğunu göstermeleri gerekmektedir. Bilindiği gibi, seçim sürecinde, Milletimizin bize teveccüh göstermesi durumunda, ekonomik, sosyal, siyasi, hukuki ve idari alanlarda yapacaklarımızı kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu alanlarda ilk bir haftalık, ilk 100 günlük, ilk 500 günlük ve ilk beş yıllık “icraat planımızı” ilan etmiştik.

“ZİHİNSEL HAZIRLIKLARI YOK”

Yeniden iktidara oturanlar, seçimden sonra yaklaşık 40 gün geçmesine rağmen, ilk 100 günlük eylem planlarını dahi bugün açıklayacaklarını ifade etmektedirler.

16 yıllık bir yönetim tecrübesinden sonra bile, ilk 100 günlük eylem planının henüz açıklanamamış olması, yapılması gerekenler konusunda zihinsel bir hazırlığın olmadığını göstermektedir. Son bir ay, yeniden gelen yönetimin ilgili ilgisiz her kesten öneri beklemesiyle ve yardım ummasıyla geçirilmiştir. Seçim tarihinden bir hafta önce, açıkladığımız icraat planımız kendilerine her alanda ışık tutacak bir referans belgesi niteliğindedir. Ancak, bu icraat planının yetkin bir ekiple ve iyi niyetle uygulanabilmesi gereklidir. Milletimiz müsterih olsun.

“ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMDE DAHA HAZIRLIKLI OLACAĞIZ”

Bu ülke gerek tarihi birikimi; gerek siyasette, özel sektörde ve kamuda sahip olduğu insan kaynakları sayesinde, en zorlu dönemlerde dahi her türlü güçlüğün üstesinden gelmiştir. Ben ve arkadaşlarım, bütün gelişmeleri dikkatle takip etmekteyiz. Gerektiğinde yapıcı eleştirilerimizi herkesle paylaşarak ve kötü gidişten kurtulmanın çarelerini geliştirerek, önümüzdeki seçimde milletimizin önüne daha da hazırlıklı bir şekilde çıkacağımızın bilinmesini arzu etmekteyim.”