Muharrem İnce: Fenerbahçe nasıl değiştirdiyse biz de öyle değiştireceğiz

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Kars'ta konuştu. İnce "16 yıldır meydanlarda bağırıp çağıran adamı değiştireceğiz. Fenerbahçe nasıl değiştirdiyse biz de öyle değiştireceğiz." dedi.

İnce’nin konuşmasından önemli satır başları;

“Uçakta gelirken danışman arkadaşlar tonlarca rapor getirmişler aklım başka yerde. Dün bir arkadaşım dedi ki yolda kağıt toplayan bir çocuk gördüm. Çocuğa sormuşlar hayalin ne diye, büyük kağıt toplamak demiş. Bir öğretmen olarak ciğerime oturdu. Erdoğan döneminde çocuklarımıza hayal kurmayı bile unutturmuşuz.

Hanımefendiler evde mobilyaların yerini değiştirirsin bir iyi gelir. 16 yıldır meydanlarda bağırıp çağıran adamı değiştireceğiz. Fenerbahçe nasıl değiştirdiyse biz de öyle değiştireceğiz.

Biz bu ülkede hayvan yetiştiriciliğini özendirmezsek nasıl et yiyecek çocuklar? Çocuğun bezinden yüzde 18 alan devlet olmaz.

Bakın değerli Karslılar bu Erdoğan çiftçiyi bitirdi, besiciliği bitirdi. (Harita üzerinden göstererek) yazık günah değil mi ta buradan hayvan getireceğine Karslıya destek ol, en güzelini yetiştirsin. 6 milyar dolarlık hayvan ithal etmişiz. Bırak 6 milyar doları 1 milyar doları Karslıya verseydin bu hayvancılık uçar giderdi.

Türkiye’de 1 kg süt satıyorsun 1.25 kg yem alıyorsun, ABD’de 1 kilo süt satıyorsun 2,5 kilo yem alıyorsun. İki katı.

Türk tütünü zararlı da Amerikan tütününde vitamın mi var?

Çocuklarımız sınava girdi biliyorsunuz, ne zaman açıklanacak? seçimden önce açıklamayacaklar. Sınavın tarihini değiştir, açıklanma tarihini değiştir. Niçin çocuklar yerleşemeyecek, aileler üzülecek. Bunlar bunu da seçimden sonra açıklayacaklar.

Size söz çocukların bezinden yüzde 18 KDV alınmayacak. Bir de meydanlarda benim için çırak diyor. Bay ekonomist, büyük ekonomist eğer yüreğin, eğer bilgin, eğer diploman varsa gel bir TV kanalına şu ekenomi bilgini bir anlat. 2002’de işbaşına geldiğinde dolar 1.30’du, Erdoğan’ı bir daha seçerseniz dolar 10 lira. Dünyada dostumuz kalmadı biliyor musunuz. Meydanlara gelmeş diyor ki, ben yerliyim ve milliyim. Şüleyman Şah Türbesini ordan oraya taşırken sen mi millisin? Senin uçağın mı yerli gözlüğün mü yerli? İnek Uruguay’dan saman yurtdışından geliyor. Ayran nasıl milli?

Erdoğan’ın yaptırdığı köprüden geçtiniz mi? Yanlış biliyorsunuz hepiniz geçtiniz. Garanti vermiş garanti, Erdoğan her gün cebinizden köprü parasını çekip alıyor.

Demirel’in geçtiği köprüden geçersen bayramda bedava, Erdoğan’ın yaptırdığı köprüden 114 lira ödeyeceksin. Yani birisi gidiş geliş 11 lira öteki gidiş geliş 218 lira. Erdoğan’ın yaptığı köprünün geliri yabancı şirketlere gidiyor. Siz destek olmadan bunu yapamayız. Bir oy cumhuriyeti kurtarır, bir oy seni yoksulluktan kurtarır. Ben gelirsem buralarda anlatıyor yardımlar kesilecekmiş. Ya neden keseyim yardımları? Benim dönemimde daha çok vereceğiz. Kadınlar çalışma yasasına tabi olacak.

Kadının çalışmasına en büyük engel çocuk. her mahalleye bir kreş açacağız. Çocuk kreşe kadın işe.

Kürt sorunu, 40 yıldır devam eden bir ortam var. Bunu nasıl çözeceğiz? 3B ile çözeceğiz. Önce barışacağız. İnsanlar arasında ayrım olmayacak. Kürt, Türk, kadın, erkek kalmayacak. 81 milyon barışacak. 6 ok taşımıyorum, 4 Mayıs’ta çakırdım Türk bayrağı taktım. Tek olan şey bir gruba ait olamaz. Ekonomik olarak büyüyeceğiz. Adil bölüşeceğiz. Çocuklara okulda Türkçe’yi, evinde konuştuğu dili öğreteceğiz ayrıca bir uluslararası dil öğreteceğiz. Bu sorunu çözeceğiz. Samimiyetle çözeceğiz. Milletin önünde konuşacağız. Siyasetçi Diyarbakır’da ayrı konuşuyor Rize’de ayrı konuşuyor. Bunu ortadan kaldıracağız.

Kars deyince benim aklıma benim rahmetli babam gelir, cebepti celep. Kurban bayramında pazarda kurban satardık onlarla birlikteydik. Çocukluğum hayvan otlatmakla geçerdi kitap okurdum hayvan otlatırken. 2002’de milletvekili oldum, babam hayvanları satmış. Anama sordum ben milletvekili oldum, anam ‘baban kızar gireceksin’ dedi ahıra girdim. Beygire binmeye benzemez bu. İkinci kurban bayramı geldi. Ana dedim ben ahıra girecek miyim? Annem ahıra gireceksin yine dedi.

Şimdi bunları yaşayan birisi hayvancının sorunlarını çözer mi? O zaman helal olsun, sağ olun..”