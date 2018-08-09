ÖSYM Başkanı bakan yardımcısı oldu

Tarım ve Orman ile Milli Eğitim Bakan yardımcılıklarına atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Tarım ve Orman Bakan yardımcılıklarına Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı ve Mustafa Aksu atandı.

Milli Eğitim Bakan yardımcılığı görevine ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer ile YÖK Denetleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Safran getirildi.

Sermaye Piyasası Kurulunda boş bulunan üyelik görevine ise Birol Küle getirildi.

Cumhurbaşkanı başdanışmanlıklarına atama yapıldı

Cumhurbaşkanı danışmanlıklarına atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanlıklarına Sümeyra Merve Kılınç ile Elif Esen'in ataması gerçekleştirildi.