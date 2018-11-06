Rahip Santoro’nun katili Oğuzhan Akdin Bodrum’da vuruldu

Bodrum'da önceki gece uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan şahısların kimliği belli oldu. Şahıslardan birisinin Trabzon'daki İtalyan Katolik Kilisesinin Rahibi Santoro'yu öldürmekten hüküm giyen Oğuzhan Akdin diğerinin de ağabeyi Alparslan Akdin olduğu öğrenildi.

Trabzon’da 12 yıl önce, Santa Maria Katolik Kilisesi’nin İtalyan rahibi Andrea Santoro’yu öldüren Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, Bodrum’da bacaklarından tabancayla vurularak yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Trabzon’da 5 Şubat 2006’da, Santa Maria Katolik Kilisesi’nin İtalyan rahibi Andrea Santoro’yu (61), 16 yaşındayken tabancayla vurarak öldürmekten 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve 2 yıl önce tahliye edilen Oğuzhan Akdin, bir süre önce Bodrum’a yerleşti.

Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, pazar gecesi, Ortakent Mahallesi Alikelle Ormanı mevkisinde, henüz belirlenemeyen neden tartıştıkları kişilerce, tabancayla bacaklarından vurularak yaralandı. Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Antalya’da 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Trabzon’daki Santa Maria Kilisesi’nin rahibi Andrea Santoro 5 Şubat 2006’da o zaman 16 yaşında olan Oğuzhan Akdin tarafından 2 kurşunla vurularak öldürüldü. Rahibin cenazesi İtalya’ya gönderilirken Oğuzhan Akdin olaydan 3 gün sonra yakalandı. Emniyet ve savcılıkta susma hakkını kullandı. Savcı, Akdin için “tasarlayarak insan öldürmek” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet istedi. Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanığa 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verildi. Yargıtay kararı onadı. 2011 yılında yaptığı başvuru sonucu Akçaabat Yarı Açık Cezaevi’ne nakledilen Akdin, 20 Temmuz 2012’de buradan firar girişiminde bulundu fakat kısa sürede yakalandı ve Bahçecik Kapalı Cezaevi’ne konuldu. Akdin 25 Ağustos 2016'da cezaevinden tahliye oldu. (DHA)