Şanlıurfa’da duygulandıran görüntü… Okul müdürü sarılıp, alnından öptü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde engelli arkadaşının çözülen ayakkabı bağcıklarını bağlayan öğrenci duygulandırdı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansırken öğretmen, öğrencisini alnından öptü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Şehit Ahmet Günak Ortaokulunda yaşandı. Engelli bir kız öğrencinin ayakkabı bağcıkları çözülünce bahçedeki bir arkadaşından yardım istedi. İsmi öğrenilemeyen öğrenci, engelli arkadaşının bağcıklarını bağlamaya başladı. Olayı güvenlik kamerasından gören Okul Müdürü Bekir Keskinbıçak, bahçeye gidip öğrencinin arkasında durarak ayakkabı bağcıklarını bağlamasını bekledi. Öğrenci, arkadaşının ayakkabı bağcıklarını bağladıktan sonra gidecekken okul müdürü öğrenciyi yanına çağırdı. Öğrenciye sarılan okul müdürü, çocuğu alnından öptü. Engelli öğrenciyi de yanına çağırıp sarılan okul müdürü, davranışından dolayı öğrenciyi tebrik etti.

O anlar ise okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.