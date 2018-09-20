Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şanlıurfa’da işsiz genç üzerine benzin döküp ateşe verdi

Şanlıurfa'da belediye başkanları ve milletvekillerinin aşure dağıtımı sırasında 'iş isteyen' bir genç, iddiaya göre olumsuz yanıt alınca meydanda üzerine benzin döküp ateşe verdi. Alevler içerisinde kalan gence çevredekiler tarafından yangın tüpü ile müdahale etti. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan genç, ambulansla hastaneye götürüldü.

android-time 20:50 20 Eylül 2018
Haberler Gündem
Şanlıurfa’da işsiz genç üzerine benzin döküp ateşe verdi
Şanlıurfa'da belediye başkanları ve milletvekillerinin aşure dağıtımı sırasında 'iş isteyen' bir genç, iddiaya göre olumsuz yanıt alınca meydanda üzerine benzin döküp ateşe verdi. Alevler içerisinde kalan gence çevredekiler tarafından yangın tüpü ile müdahale etti. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan genç, ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, Topçu Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, adı öğrenilmeyen işsiz genç, iş başvurusu için defalarca belediyeye gelip başkan ile görüşmek istedi.

Foto: DHA

Foto: DHA

Gencin bu isteği gerçekleşmeyince meydanda aşure dağıtımı için toplanan belediye başkanları ve milletvekillerinin bulunduğu alana gelen genç “İşsizim ve açım” diyerek yanında getirdiği benzini üstüne döküp kendini yaktı.

İLGİLİ HABERCumhurbaşkanı Erdoğan: Bizde kriz filan yok güçlenerek yürüyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Bizde kriz filan yok güçlenerek yürüyoruz
Foto: DHA

Foto: DHA

Bir anda alev topuna dönen gencin yardımına çevredeki esnaflar yetişti. Genç, kaldırıma uzatılarak yangın tüpü ve hortumla müdahale edilip söndürüldü.

Foto: DHA

Foto: DHA

HASTANEYE KALDIRILDI

Vücudunun büyük bir bölümünde yanıklar oluşan genç, olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

Son güncelleme: android-time 20:5120.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar