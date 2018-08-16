Sarıgül’den miting gibi bayramlaşma töreni

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, seçim çalışmalarını yürüttüğü merkezin önünde bayramlaşma töreni düzenledi. Binlerce yurttaşın kataldığı, mitingi andıran bayramlaşmada konuşan Sarıgül, yerel secimler için hazirlandıklarını belirterek, "Şişli'ye heyecan yaratacak yeni projelerle dönüyoruz"dedi.

Mustafa Sarıgül, yerel seçim çalışmalarını yürüttüğü Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi’ndeki seçim merkezinde yurttaşlarla biraraya geldi.

Bayramlaşma için seçim ofisine gelen binlerce Şişli’li içeriye sığmayınca, binanın önünde yoģun bir kalabalık oluştu. Mustafa Sarıgül, adeta bir mitingi andıran kalabalıkta tek tek vatandaşlarla bayramlaştı.

Daha sonra, önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Sarıgül, “Dolaştığım her mahallede, her sokakta yurttaşlarımız bugüne kadar gercekleştirdigimiz hizmetlerin devamını bizden talep ediyor. Bizim bu ilgi ve talebe kayıtsız kalmamız söz konusu olamaz” dedi.

Sarıgül açıklamasında şunları söyledi: “Artık daha çok koşacağız, daha fazla çalışacağız. Şişli daha önce olduğu gibi, yine Türkiye’de yerel yönetimlerde öncü olmaya devam edecek. Yeni ve heyecan yaratacak projelerle tüm Türkiye’de adindan söz ettirecek ve yeniden Şişli’nin yüzü gülecek. Her mahallesi, her semti, her sokağı yeniden canlanacak ve şahlanacak. Esnafımızı da kadinlarımızı da gençlerimizi de mutlu edecek ve katma deger yaratacak projelerle geliyoruz. Bugün yaklaşan Kurban Bayramı’nı kutluyoruz; bir sonraki bayrama daha buyük coşkuyla ve tüm Şişli halkıyla birlikte kutlayacağız.”