Seçim günü İstanbul’u Allah korumuş!

24 Haziran seçimlerinden AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galip çıkmasının ardından 'silahlı kişilerin sokağa çıktığı' iddialarına şimdi de sosyal medyada dolaşan bu video eklendi. İstanbul'daki bir çocuk parkında ve sokaklarda kaydedilen dehşet görüntülerinde, aralarında kadınlarında bulunduğu onlarca kişinin dakikalarca etrafa ateş açtığı görülüyor. Sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntülerle ilgili Emniyet'ten henüz bir açıklama yapılmadı.

24 Haziran’da, Türkiye demokrasi tarihinin en önemli sınavlarından birini verirken, bazı yerlerde AKP kutlamalarına gölge düşürenler de oldu. Ellerinde bayraklarıyla, yanlarında çocuklarıyla halay çeken vatandaşların canını hiçe sayan silahlı kişiler, şehrin orta yerinde uzun namlulu tüfekler ve tabancalarla dakikalarca havaya ateş açtı.

Sosyal medyada hızla yayılan ve seçim sonuçlarının ardından İstanbul’da kaydedildiği iddia edilen görüntülerin bir bölümünün ‘çocuk parkında’ çekildiği görülüyor.

Belki binlerce kez havaya ateş açılan o anlarda ise şans eseri kimseye bir şey olmaması herkesin yüreğine su serpti.

İzleyenleri dehşete düşüren görüntülerle ilgili emniyet ya da yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.