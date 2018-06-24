CANLI İZLE: İşte seçim sonuçları canlı yayın… Dakika dakika oy oranları 24 Haziran seçim sonuçları…

Beklenen seçimler geldi, vatandaşlar akın akın sandıklara gitti ve demokratik haklarını kullandı. Şimdi canlı yayında seçim sonuçlarını takip etmek isteyen halk, güncel oy oranlarını izleyebileceği canlı yayın linklerini merakla araştırıyor. Aşağıdaki linkler üzerinden seçim sonuçlarını canlı yayında takip edebilirsiniz.

Türkiye tarihi için çok önemli bir viraj olan 24 Haziran seçimleri gerçekleşti ve sıra seçim sonuçlarına geldi. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi sonuçlarını takip etmek isteyen vatandaşlar seçim sonuçlarını canlı yayınlayan bağlantıları araştırıyor. İşte güncel seçim sonuçları canlı yayın detayları…

HALK TV CANLI YAYIN LİNKİ

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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİN İLK TURUNDA %50'Yİ BULAN ADAY OLMAZSA NE OLACAK?

İlk turda Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirisi oyların %50'sinden fazlasını alamazsa, 8 Temmuz 2018'de ikinci tur seçimleri olacak. İkinci tura normal şartlarda birinci turda en çok oyu alan ilk iki aday katılacak. İkinci tura katılamaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılacak. Diğer tüm adayların ikinci oylamaya katılamadığı ve ikinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılacak. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilecek. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenecek.

Tüm bu ihtimaller neticesinde kazanan aday, 5 yıllığına Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenecek. Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı en fazla iki defa, yani 10 yıl için görev yapabilecek.

SEÇİMLERDE HANGİ PARTİLER İTTİFAK KURDU?

Bir ittifak halklar, gruplar ya da egemen devletler arasında ortak faydayı sağlayacak karşılıklı çıkarlara dayalı kurulmuş ilişkilerdir. Bu ilişkiler gizli ya da ilan edilmiş haliyle yürütülebilir. İttifak üyelerinin her biri müttefik adını alır. Askeri ittifak, Ticari ittifak ve Siyasi ittifakları da barındıran farklı türlerde ittifaklar kurmak mümkündür. İttifak kelimesi savaş ve askeri mücadele konularında terimsel kullanıldığı zaman Müttefik Kuvvetler'i aynı zamanda bu kuvvetlerin birliklerini ifade eder, özellikle 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı anlatımlarında bu terimsel anlam kullanılır.

Milletvekili Seçimlerinde ittifak grupları arasında; iktidar kanadında “Cumhur İttifakı (AKP-MHP)”, muhalefet kanadında ise “Millet İttifakı (CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi, Demokrat Parti” yer alıyor.