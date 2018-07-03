Silivri Cezaevi’nden kime kaç oy çıktı?

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Tolga Akalın’ın iddiası yalan çıktı. Akalın, FETÖ tutuklularının yoğun olduğu İstanbul’daki Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu’nda en çok oyun HDP ve AKP’ye çıktığını öne sürmüştü. İYİ Parti ve Meral Akşener’in 4’üncü olduğunu savunmuştu.

Akalın'ın, Silivri İlçesi Semizkumlar Mahallesi'ndeki sandık sonucunu Silivri Cezaevi'ne ait gösterdiği, açıkladığı rakamların yanlış olduğu anlaşıldı. Gerçek sandık sonuçları ise şöyle:

Silivri Cezaevi'nde 9403 tutuklu, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullandı. Seçimde en çok oy yüzde 44.63 ile HDP'ye çıktı. CHP, yüzde 19.27; MHP yüzde 15.45; İYİ Parti yüzde 7.24; AKP ise yüzde 5.52 oy aldı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise birinci CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu. İnce, yüzde 48.08 oy aldı. HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ın oy oranı yüzde 20.84 oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 17.30, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ise yüzde 11.96 oy aldı. Cezaevindeki sandıklardan, Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'na yüzde 2.28 oy çıktı.