Şişli’de iki zabıtaya rüşvet baskını

İstanbul'da Şişli Belediyesi'nde çalışan biri zabıta komiseri diğeri zabıta memuru 2 kişi, rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı.

Gözaltı işlemi Istanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. İddiaya göre, Şişli, Dolapdere Caddesi’nde, bir inşaatın temel işlerini yapan taşeron şirket yetkilisi Y.G, emniyete giderek, Şişli’deki 2 zabıtadan şikayetçi oldu. Gasp Büro Amirliği’ne giden Y.G., Zabıta komiseri Tahsin K. ve zabıta memuru Bilal Y.’nin kendisinden 45 gündür rüşvet aldıklarını iddia etti. İkilinin kendisinden 22 bin lira aldığını ve 2 bin lira daha istediğini iddia eden Y.G. yasadışı bir durumunun olmadığını da. iddia etti. Y.G., ilk başta direnmeye çalıştığını, ancak zabıta komiserinin kendisine “Ben birşey bulurum, sen rahat ol.” diyerek tehdit ettiğini iddia etti.

PARA ALIRKEN BASKIN

Şikayetler üzerine Gasp Masası ekipleri suçüstü yapmak için plan yaptı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Y.G’den istenen rüşvet paralarının seri numaralarını aldı. Daha sonra ise Y.G.’den zabıtaları arayarak buluşma ayarlaması istendi. Y.G. aradığı zabıtalara “Esentepe’de kafede buluşalım, hem konuşur hem yemek yeriz” dedi. Iddiaya göre buluşma dün Beşiktaş’ta bir kafede gerçekleşti. Y.G, yanında getirdiği 2 bin TL’yi yemek sırasında zabıtalara verdi. Tam o anda Gasp Masası Memur Suçları Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde zabıta komiseri olan Tahsin K.(56) ve zabıta memuru Bilal Y.(26) gözaltına alındı.

PARALAR ÇIKTI

Şüphelilerin üst aramalarında 2 bin lira para ele geçirildi. Daha önce seri numaraları alınan paraların zabıtaların üzerinden çıkması üzerine Tahsin K. (56) ve Bilal Y.(26) Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.